Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко поделился впечатлениями о матче сборной Украины против Исландии.

«Да, конечно, я получил удовольствие. Когда у обеих команд столько моментов, то интересно смотреть, хотя условия были не особо футбольные, а английские, я имею в виду ливень. Дождь мешал играть обеим командам, игроки делали по два-три касания, но порадовало, что луж не было, качество поля хорошее.

Исландский стадион снаружи мне напоминал стадион Банникова, может, поэтому наш день был, потому что мы как дома играли», – сказал Леоненко.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.