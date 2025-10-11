Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 20:12 | Обновлено 11 октября 2025, 20:26
Бывший игрок «Динамо» – о матче против отбора на ЧС-2026

Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко поделился впечатлениями о матче сборной Украины против Исландии.

«Да, конечно, я получил удовольствие. Когда у обеих команд столько моментов, то интересно смотреть, хотя условия были не особо футбольные, а английские, я имею в виду ливень. Дождь мешал играть обеим командам, игроки делали по два-три касания, но порадовало, что луж не было, качество поля хорошее.

Исландский стадион снаружи мне напоминал стадион Банникова, может, поэтому наш день был, потому что мы как дома играли», – сказал Леоненко.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
Холанд забил в девяти матчах подряд за Норвегию. Сколько голов имеет?
Первая победа в группе. Венгрия уверенно обыграла Армению
Норвегия мчится на ЧМ-2026. У Холанда хет-трик и двойной промах с пенальти
