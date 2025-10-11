Квалификация чемпионата мира: экватор отбора в Северной Америке

11 октября состоялось 4 матча квалификации чемпионата мира в Северной Америке.

Этот тур стал третьим в квалификации.

Суринам дома в компенсированное время вырвал победу над Гватемалой.

Бермуды дома были разгромлены Тринидадом и Тобаго.

Кюрасао дома со счетом 2:0 победило Ямайку.

Панама в гостях одолела Сальвадор.

Турнирные таблицы групп:

Квалификация на чемпионат мира. Северная Америка. 3-й тур

Суринам – Гватемала – 1:1

Голы: Мисиджан, 90+4 – Лом, 75

Бермуды – Тринидад и Тобаго – 0:3

Голы: Сили, 10, Спайсер, 30, Хенри, 49

Кюрасао – Ямайка – 2:0

Голы: Комененсия, 14, Горре, 68

Сальвадор – Панама – 0:1

Голы: Фахардо, 55