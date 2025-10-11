11.10.2025 01:00 – FT 0 : 3
Чемпионат мира11 октября 2025, 08:28 | Обновлено 11 октября 2025, 08:30
127
0
Квалификация чемпионата мира: экватор отбора в Северной Америке
Состоялось 4 матча квалификации ЧМ
11 октября 2025, 08:28 | Обновлено 11 октября 2025, 08:30
127
0
11 октября состоялось 4 матча квалификации чемпионата мира в Северной Америке.
Этот тур стал третьим в квалификации.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
- Суринам дома в компенсированное время вырвал победу над Гватемалой.
- Бермуды дома были разгромлены Тринидадом и Тобаго.
- Кюрасао дома со счетом 2:0 победило Ямайку.
- Панама в гостях одолела Сальвадор.
Турнирные таблицы групп:
Квалификация на чемпионат мира. Северная Америка. 3-й тур
Суринам – Гватемала – 1:1
Голы: Мисиджан, 90+4 – Лом, 75
Бермуды – Тринидад и Тобаго – 0:3
Голы: Сили, 10, Спайсер, 30, Хенри, 49
Кюрасао – Ямайка – 2:0
Голы: Комененсия, 14, Горре, 68
Сальвадор – Панама – 0:1
Голы: Фахардо, 55
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 октября 2025, 09:45 0
В мадридском клубе планируется перестройка
Футбол | 11 октября 2025, 08:42 8
Тренер прокомментировал триумф «сине-желтых»
Футбол | 11.10.2025, 08:33
Футбол | 11.10.2025, 00:25
Футбол | 10.10.2025, 23:43
Комментарии 0
Популярные новости
10.10.2025, 06:05
10.10.2025, 05:40 2
11.10.2025, 06:23 3
10.10.2025, 13:51 15
10.10.2025, 06:44
10.10.2025, 08:59 2
09.10.2025, 17:22 37
10.10.2025, 02:59 14