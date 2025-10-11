Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Квалификация чемпионата мира: экватор отбора в Северной Америке
ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ
Бермуды
11.10.2025 01:00 – FT 0 : 3
Тринидад и Тобаго
Чемпионат мира
11 октября 2025, 08:28 | Обновлено 11 октября 2025, 08:30
127
0

Квалификация чемпионата мира: экватор отбора в Северной Америке

Состоялось 4 матча квалификации ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Панамы

11 октября состоялось 4 матча квалификации чемпионата мира в Северной Америке.

Этот тур стал третьим в квалификации.

  • Суринам дома в компенсированное время вырвал победу над Гватемалой.
  • Бермуды дома были разгромлены Тринидадом и Тобаго.
  • Кюрасао дома со счетом 2:0 победило Ямайку.
  • Панама в гостях одолела Сальвадор.

Турнирные таблицы групп:

Квалификация на чемпионат мира. Северная Америка. 3-й тур

Суринам – Гватемала – 1:1

Голы: Мисиджан, 90+4 – Лом, 75

Бермуды – Тринидад и Тобаго – 0:3

Голы: Сили, 10, Спайсер, 30, Хенри, 49

Кюрасао – Ямайка – 2:0

Голы: Комененсия, 14, Горре, 68

Сальвадор – Панама – 0:1

Голы: Фахардо, 55

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
