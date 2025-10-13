Сергей Ребров рассказал о будущем Андрея Ярмоленко в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о ветеранах команды.

«Я убежден, что такие игроки, как Ярмоленко, Малиновский и Степаненко, были и остаются чрезвычайно важными для команды. Сегодня же я вижу, что молодые футболисты должны постепенно становиться лидерами – и мы предоставляем им эту возможность.

Но, как я всегда подчеркиваю, для этого нужно время, ведь матчи на уровне национальных сборных – это поединки против топ-команд и топ-игроков. Если ты не играешь на максимуме, рассчитывать на положительный результат очень сложно», – сказал Ребров.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.