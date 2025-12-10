Делегация киевского «Динамо» в среду, 10 декабря, добралась до Италии, где во Флоренции проведет матч 5-го тура основного этапа Лиги конференций против «Фиорентины».

Выехав из Киева в понедельник, «бело-синие» остановились в Люблине, откуда сегодня, 10 декабря, вылетели во Флоренцию.

В предстоящем поединке тренерский штаб рассчитывает на 23 футболистов.

Сразу по прилету в Италию исполняющий обязанности главного тренера Игорь Костюк и один из игроков отправятся на регламентную предматчевую пресс-конференцию, после которой футболисты испытают газон стадиона «Артемио Франки» во время тренировки.

Напомним, матч «Фиорентина» – «Динамо» состоится в четверг, 11 декабря, на стадионе «Артемио Франки», начало – в 19:45 по киевскому времени.

Состав Динамо на матч против Фиорентины

Вратари: Нещерет, Игнатенко, Моргун

Защитники: Караваев, Дубинчак, Тымчик, Михавко, Вивчаренко, Биловар, Захарченко, Тиаре, Буртник

Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Пихаленок, Рубчинский, Яцик, Волошин, Михайленко, Огундана

Нападающие: Герреро, Бленуце

ФОТО. Динамо из Люблина прибыло во Флоренцию на матч Лиги конференций