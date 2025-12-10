ФОТО. Динамо из Люблина прибыло во Флоренцию на матч Лиги конференций
Тренерский штаб Игоря Костюка рассчитывает на 23 футболистов
Делегация киевского «Динамо» в среду, 10 декабря, добралась до Италии, где во Флоренции проведет матч 5-го тура основного этапа Лиги конференций против «Фиорентины».
Выехав из Киева в понедельник, «бело-синие» остановились в Люблине, откуда сегодня, 10 декабря, вылетели во Флоренцию.
В предстоящем поединке тренерский штаб рассчитывает на 23 футболистов.
Сразу по прилету в Италию исполняющий обязанности главного тренера Игорь Костюк и один из игроков отправятся на регламентную предматчевую пресс-конференцию, после которой футболисты испытают газон стадиона «Артемио Франки» во время тренировки.
Напомним, матч «Фиорентина» – «Динамо» состоится в четверг, 11 декабря, на стадионе «Артемио Франки», начало – в 19:45 по киевскому времени.
Состав Динамо на матч против Фиорентины
- Вратари: Нещерет, Игнатенко, Моргун
- Защитники: Караваев, Дубинчак, Тымчик, Михавко, Вивчаренко, Биловар, Захарченко, Тиаре, Буртник
- Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Пихаленок, Рубчинский, Яцик, Волошин, Михайленко, Огундана
- Нападающие: Герреро, Бленуце
