ФОТО. Динамо из Люблина прибыло во Флоренцию на матч Лиги конференций

Лига конференций
10 декабря 2025, 17:30 | Обновлено 10 декабря 2025, 17:36
Тренерский штаб Игоря Костюка рассчитывает на 23 футболистов

ФК Динамо

Делегация киевского «Динамо» в среду, 10 декабря, добралась до Италии, где во Флоренции проведет матч 5-го тура основного этапа Лиги конференций против «Фиорентины».

Выехав из Киева в понедельник, «бело-синие» остановились в Люблине, откуда сегодня, 10 декабря, вылетели во Флоренцию.

В предстоящем поединке тренерский штаб рассчитывает на 23 футболистов.

Сразу по прилету в Италию исполняющий обязанности главного тренера Игорь Костюк и один из игроков отправятся на регламентную предматчевую пресс-конференцию, после которой футболисты испытают газон стадиона «Артемио Франки» во время тренировки.

Напомним, матч «Фиорентина» – «Динамо» состоится в четверг, 11 декабря, на стадионе «Артемио Франки», начало – в 19:45 по киевскому времени.

Состав Динамо на матч против Фиорентины

  • Вратари: Нещерет, Игнатенко, Моргун
  • Защитники: Караваев, Дубинчак, Тымчик, Михавко, Вивчаренко, Биловар, Захарченко, Тиаре, Буртник
  • Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Пихаленок, Рубчинский, Яцик, Волошин, Михайленко, Огундана
  • Нападающие: Герреро, Бленуце

Фиорентина Динамо Киев Лига конференций
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
