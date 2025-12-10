Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВАНОЛИ о матче с Динамо: «Я выпущу лучший состав»
Лига конференций
ВАНОЛИ о матче с Динамо: «Я выпущу лучший состав»

Матч Лиги конференций состоится 11 декабря

ВАНОЛИ о матче с Динамо: «Я выпущу лучший состав»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли накануне матча пятого тура Лиги конференций с «Динамо» рассказал о ситуации в команде, попытках преодолеть кризис и составе на игру с киевлянами:

– С тех пор как я приехал, нужно двигаться вперед матч за матчем. Следующий – самый важный. Нужно оставаться едиными, не становиться друг против друга, чтобы выйти из этой ситуации.

– Вы ожидали другого эффекта от команды?

– С первого дня я сказал, что путь будет длинным, и на этом пути будут взлеты и падения. Нам нужно найти этот путь, чтобы все вместе выйти из трудностей, не становясь друг против друга. Мы должны быть едиными, чтобы найти те ценности, которые помогут выбраться из кризиса.

– Вы говорите о том, чтобы не становиться друг против друга… Вы ощущали такую атмосферу?

– Я этого не ощущаю, но ребята молодые и слушают многое, и в такой ситуации все может быть неправильно истолковано.

– Вы общались с Раньери после его раздражения из-за замены?

– Абсолютно да. Это еще одна ситуация, которую можно неправильно истолковать, но это часть футбола. Я предпочитаю игрока, который рассердился из-за замены, чем того, кто не проявил эмоций.

– Вы просили быть больше мужчинами, чем игроками. Как будете выбирать, кого выпускать на поле?

– Я выпущу лучший состав. Игроки, которые выйдут на поле, должны показать, что способны расти, понимать момент и осознавать, что результат важен.

Паоло Ваноли Динамо Киев Лига конференций Фиорентина Фиорентина - Динамо
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
