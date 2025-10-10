ВИДЕО. Как Гудмундссон забил второй гол для Исландии в матче с Украиной
Альберт сократил отставание исландцев в игре с сине-желтыми на 59-й минуте, 2:3
28-летний Альберт Гудмундссон отыграл один гол для сборной Исландии в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Украины.
Гудмундссон отличился в ворота сине-желтых на 59-й минуте ударом головой после идеального навеса от Хаукона-Арнара Харальдссона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Альберт забил второй мяч для Исландии. Украина все еще впереди со счетом 3:2.
Первый гол у исландцев оформил Микаэль Эллертссон. У сине-желтых дубль положил Руслан Малиновский, еще один мяч забил Алексей Гуцуляк.
Исландия и Украина проводят матч на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Как Гудмундссон забил второй гол для Исландии в матче с Украиной
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец выделил Роя Джонса
Хавбек врезался плечом в соперника, Дмитрий Бабелюк дал комментарий