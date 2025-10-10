28-летний Альберт Гудмундссон отыграл один гол для сборной Исландии в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Украины.

Гудмундссон отличился в ворота сине-желтых на 59-й минуте ударом головой после идеального навеса от Хаукона-Арнара Харальдссона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Альберт забил второй мяч для Исландии. Украина все еще впереди со счетом 3:2.

Первый гол у исландцев оформил Микаэль Эллертссон. У сине-желтых дубль положил Руслан Малиновский, еще один мяч забил Алексей Гуцуляк.

Исландия и Украина проводят матч на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Как Гудмундссон забил второй гол для Исландии в матче с Украиной