Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Гудмундссон забил второй гол для Исландии в матче с Украиной
Чемпионат мира
10 октября 2025, 23:10 | Обновлено 10 октября 2025, 23:30
712
0

ВИДЕО. Как Гудмундссон забил второй гол для Исландии в матче с Украиной

Альберт сократил отставание исландцев в игре с сине-желтыми на 59-й минуте, 2:3

10 октября 2025, 23:10 | Обновлено 10 октября 2025, 23:30
712
0
ВИДЕО. Как Гудмундссон забил второй гол для Исландии в матче с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний Альберт Гудмундссон отыграл один гол для сборной Исландии в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Украины.

Гудмундссон отличился в ворота сине-желтых на 59-й минуте ударом головой после идеального навеса от Хаукона-Арнара Харальдссона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Альберт забил второй мяч для Исландии. Украина все еще впереди со счетом 3:2.

Первый гол у исландцев оформил Микаэль Эллертссон. У сине-желтых дубль положил Руслан Малиновский, еще один мяч забил Алексей Гуцуляк.

Исландия и Украина проводят матч на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Как Гудмундссон забил второй гол для Исландии в матче с Украиной

По теме:
Дубль Киммиха. Германия разгромила Люксембург, который играл в меньшинстве
Украина забила три гола в первом тайме впервые за более чем 7 лет
ВИДЕО. Дубль Гудмундссона. Как Исландия сравняла счет в матче с Украиной
Альберт Гудмундссон Хаукон-Арнар Харальдссон видео голов и обзор сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Бокс | 10 октября 2025, 06:44 0
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него

Британец выделил Роя Джонса

Судаков заменен из-за травмы. Спортивный врач прокомментировал ситуацию
Футбол | 10 октября 2025, 22:51 0
Судаков заменен из-за травмы. Спортивный врач прокомментировал ситуацию
Судаков заменен из-за травмы. Спортивный врач прокомментировал ситуацию

Хавбек врезался плечом в соперника, Дмитрий Бабелюк дал комментарий

Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10.10.2025, 08:46
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 19:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Футбол | 10.10.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 35
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 13
Хоккей
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем