ВИДЕО. Долгополов вернулся на корт и провел мастер-класс для детей
Александр Долгополов посетил Сумы и пообщался с детьми
Александр Долгополов провел мастер-класс для юных теннисистов в Сумах
Мероприятие прошло на кортах клуба «Теннисная академия». В нем приняли участие более 20 юных теннисистов.
Руководитель клуба Игорь Смертяк рассказал, что случайно узнал о том, что Александр Долгополов недавно играл на сумских кортах. Через побратимов Александра удалось найти его контакты и пригласить провести мероприятие для детей.
«Это настолько важно для нас, это настолько важно для детей, для Сум. К нам пришла такая звезда, топ-звезда. Мало того, что он великий спортсмен, он еще и воин. Воин ВСУ. Пример для наших детей, пример для нас», – сказал Смертяк.
36-летний Долгополов – екс-тринадцатая ракетка мира, а сейчас боец 425-го отдельного батальона беспилотных систем «ОЧИ». Сейчас он проходит службу на сумском направлении.
Александр рассказал, что с удовольствием воспользовался возможностью пообщаться с юными теннисистами, что-то им показать и чему-то их научить.
«Дети – это прекрасно. И то, что они могут тренироваться в такое время – это важно. Потому что у каждого ребенка есть мечты. И даже в такое время они продолжают за ними идти. Поэтому это хорошо.
Трудно сказать, получится ли просто здесь вырастить двенадцатую ракетку мира – это очень долгий путь, и очень многое должно совпасть. Но начать отсюда точно можно. И надеемся, что такой ребенок вырастет».
