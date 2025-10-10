ВИДЕО. Долгополов вернулся на корт и провел мастер-класс для детей

Александр Долгополов провел мастер-класс для юных теннисистов в Сумах

Мероприятие прошло на кортах клуба «Теннисная академия». В нем приняли участие более 20 юных теннисистов.

Руководитель клуба Игорь Смертяк рассказал, что случайно узнал о том, что Александр Долгополов недавно играл на сумских кортах. Через побратимов Александра удалось найти его контакты и пригласить провести мероприятие для детей.

«Это настолько важно для нас, это настолько важно для детей, для Сум. К нам пришла такая звезда, топ-звезда. Мало того, что он великий спортсмен, он еще и воин. Воин ВСУ. Пример для наших детей, пример для нас», – сказал Смертяк.

36-летний Долгополов – екс-тринадцатая ракетка мира, а сейчас боец 425-го отдельного батальона беспилотных систем «ОЧИ». Сейчас он проходит службу на сумском направлении.

Александр рассказал, что с удовольствием воспользовался возможностью пообщаться с юными теннисистами, что-то им показать и чему-то их научить.