ФОТО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей в Житомире

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и украинский экс-теннисист, финалист юниорского US Open 2004, мастер-сержант спецподразделения СБУ «Альфа» Сергей Стаховский на базе теннисно-футбольного клуба «Атмосфера» в Житомире провели мастер-класс для юных любителей тенниса.

Более чем 100 детей из разных уголков Украины собрались вместе, чтобы учиться, играть и мечтать вместе с именитыми украинскими теннисистами. Этот день стал настоящим праздником спорта и силы духа.

Это уже не первая благотворительная акция легенд украинского и мирового тенниса. Ранее подобные теннисные мастер-классы Элина и Сергей уже проводили в Виннице и во Львове.

«Искренне благодарим детей за открытые сердца, родителей – за доверие, команду – за преданность, а партнёров – за поддержку, благодаря которой мы можем исполнять мечты юных спортсменов», – написали на своей странице в Instagram одни из организаторов акции – благотворительный фонд Svitolina Foundation.