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  4. ФОТО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей в Житомире
Теннис в Украине
23 июля 2025, 15:27 | Обновлено 23 июля 2025, 15:30
361
0

ФОТО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей в Житомире

Более чем 100 детей из разных уголков Украины собрались вместе

23 июля 2025, 15:27 | Обновлено 23 июля 2025, 15:30
361
0
ФОТО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей в Житомире
Instagram. Элина Свитолина и Сергей Стаховский

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и украинский экс-теннисист, финалист юниорского US Open 2004, мастер-сержант спецподразделения СБУ «Альфа» Сергей Стаховский на базе теннисно-футбольного клуба «Атмосфера» в Житомире провели мастер-класс для юных любителей тенниса.

Более чем 100 детей из разных уголков Украины собрались вместе, чтобы учиться, играть и мечтать вместе с именитыми украинскими теннисистами. Этот день стал настоящим праздником спорта и силы духа.

Это уже не первая благотворительная акция легенд украинского и мирового тенниса. Ранее подобные теннисные мастер-классы Элина и Сергей уже проводили в Виннице и во Львове.

«Искренне благодарим детей за открытые сердца, родителей – за доверие, команду – за преданность, а партнёров – за поддержку, благодаря которой мы можем исполнять мечты юных спортсменов», – написали на своей странице в Instagram одни из организаторов акции – благотворительный фонд Svitolina Foundation.

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Элина Свитолина Сергей Стаховский мастер-класс фото
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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