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  4. Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
Украина
27 июня 2025, 09:00 |
1476
0

Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом

Кириллу Васильчишину было 43 года

27 июня 2025, 09:00 |
1476
0
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
Фото с соцсетей. Кирилл Васильчишин

Каждый день в 9 утра украинцы чтят память людей, чью жизнь унесла российско-украинская война. Сегодня Sport.ua вспоминает теннисиста Кирилла Васильчишина, воспитавшего многих известных украинских игроков, самый известный из которых – состоянием на январь 2012 года 13-я ракетка мира Александр Долгополов. Погиб Кирилл три года назад под Бахмутом. Ему было 43 года.

След в спорте

Кирилл Васильчишин родился 26 января 1979 года в столице рф в Москве. Когда мальчику исполнилось 11 лет, он вместе с матерью переехал в Киев. Здесь пошел в школу, а в свободное от учебы время спешил на корты спортивного клуба «Антей». Теннис стал настоящим увлечением на всю его жизнь.

Кирилл был победителем многих турниров в Украине и за границей. В 1995 году он стал чемпионом Киева среди юниоров до 16 лет и после того выступал на юношеском чемпионате Европы. В 1996 году Васильчишин дошел до полуфинала чемпионата Украины среди юниоров (U18), стал финалистом турнира в парном разряде, а чуть позже завоевал звание абсолютного чемпиона Украины среди юниоров. В 1997-м Кирилл стал сильнейшим теннисистом-юниором в Украине второй раз подряд, во взрослом чемпионате Украины дошел до полуфинала и стал победителем и призером международных турниров серии ITF среди юниоров, проходивших в Украине, рф, Польше и Румынии.

Приняв решение посвятить свою жизнь спорту, Васильчишин получил соответствующее образование – окончил Национальный университет физической культуры и спорта на факультете физической реабилитации.

После завершения спортивной карьеры Кирилл перешел на тренерскую работу, стал преподавателем по теннису киевской детско-юношеской спортивной школы № 17. Он воспитал не одно поколение именитых теннисистов – Александра Долгополова, Елену Татаркову, Павла Тартасюка, Дмитрия Петрова, Дмитрия Бричека, Галину Косик, Катерину Авдиенко.

Боевой опыт и гибель

Будучи уроженцем россии, Кирилл был большим патриотом Украины, любил украинскую поэзию. Когда в 2014 году началась война, Васильчишин сразу говорил близким людям, что это надолго, называл путина убийцей.

Когда 24 февраля 2022 года Кирилл услышал, как его родной Киев вздрагивает от взрывов российских ракет, сразу пошел в военкомат и с первых дней был мобилизован в Вооруженные силы Украины. Младший сержант Кирилл Васильчишин стал командиром стрелкового отделения, старшиной новосозданного 48-го отдельного стрелкового батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Сначала вместе с побратимами он защищал северные границы Украины, в частности, Черниговщину, а позже в составе батальона был передислоцирован в Донецкую область.

Погиб Кирилл Васильчишин, по разным данным, в районе 21-27 июня в боях под Бахмутом Донецкой области.

У воина остались жена и сын.

«Кирилл помогал моему отцу тренировать нашу группу и меня в детстве. Знаю не очень много теннисистов, которые непосредственно в боях сейчас. Не верю в всякие чудеса, но какова вероятность, что он погиб под Бахмутом, и именно в это время, когда мы со Стаховским были в том же месте? Неужели это уважение и прощание от тенниса? Он защищал Украину. Безумие. F**k россия. Вечная память моему другу», - написал три года назад на своей странице в Instagram Александр Долгополов-младший, три года защищающий нашу землю с оружием в руках.

Похоронили Кирилла на Аллее Славы кладбища «Сухой Яр» в Белой Церкви на Киевщине.

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Склоним головы теннис Александр Долгополов Елена Татаркова российско-украинская война потери в войне
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
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