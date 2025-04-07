СВИТОЛИНА: «Мы делаем это для развития тенниса, спорта в Украине»

Легенды украинского тенниса Элина Свитолина и Сергей Стаховский покомментировали мастер-класс для детей, проеведенный ими во Львове.

«У детей есть возможность поиграть с нами, пообщаться. Мы видим, что им нравится, когда все вместе, когда они общаются – это мотивирует их продолжать играть, участвовать в турнирах. Мы делаем это для развития тенниса, спорта в Украине», — рассказала Свитолина.

«В тех обстоятельствах, в которых сейчас находится наша страна и наши граждане в целом – это непростая задача. Поэтому мы даем им импульс, учим чему-то новому. Это мотивация развиваться и двигаться дальше. Очень здорово, что здесь дети разных возрастов, кто-то занимается больше, кто-то меньше, но мы видим у всех потенциал», — отметил Стаховский.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и бывший финалист Открытого чемпионата США среди юниоров Сергей Стаховский заверили, что подобные тренировки будут проводиться и в дальнейшем.