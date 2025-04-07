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07 апреля 2025, 08:20 | Обновлено 07 апреля 2025, 08:23
88
0

СВИТОЛИНА: «Мы делаем это для развития тенниса, спорта в Украине»

Свитолина и Стаховский прокомментировали мастер-класс во Львове

07 апреля 2025, 08:20 | Обновлено 07 апреля 2025, 08:23
88
0
СВИТОЛИНА: «Мы делаем это для развития тенниса, спорта в Украине»
Instagram. Элина Свитолина. Сергей Стаховский

Легенды украинского тенниса Элина Свитолина и Сергей Стаховский покомментировали мастер-класс для детей, проеведенный ими во Львове.

«У детей есть возможность поиграть с нами, пообщаться. Мы видим, что им нравится, когда все вместе, когда они общаются – это мотивирует их продолжать играть, участвовать в турнирах. Мы делаем это для развития тенниса, спорта в Украине», — рассказала Свитолина.

«В тех обстоятельствах, в которых сейчас находится наша страна и наши граждане в целом – это непростая задача. Поэтому мы даем им импульс, учим чему-то новому. Это мотивация развиваться и двигаться дальше. Очень здорово, что здесь дети разных возрастов, кто-то занимается больше, кто-то меньше, но мы видим у всех потенциал», — отметил Стаховский.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и бывший финалист Открытого чемпионата США среди юниоров Сергей Стаховский заверили, что подобные тренировки будут проводиться и в дальнейшем.

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Элина Свитолина Сергей Стаховский мастер-класс
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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