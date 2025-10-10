Франция – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

10 октября на Парк де Пренс пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Франции и Азербайджана. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция

Команда считалась всегда футбольным грандом. Но при Дешаме показывает себя особенно хорошо именно в формате мундиалей: титул в 2018-м и поражение по пенальти в финале Аргентине в Катаре. Но при этом не все удается в формате Евро, и даже в прошлом году, при выходе в полуфинал, хватало претензий к игре и стилю. Зато в Лиге Наций получилось выйти в решающий раунд, где взяли третье место, победив в утешительном финале Германию, что принимала розыгрыш.

Сейчас у гранда откровенно беззубые и слабые соперники. Ничего не получилось вообще у украинцев, что проиграли 0:2. Исландия могла удивить, но все же и ее удалось в итоге дожать, даже играя в меньшинстве с 68-й минуте, когда из-за красной покинул поле Тчуамени.

Азербайджан

Сборная представляет страну, которая очень любит футбол. И имеют достижения, правда, в клубном формате - конечно же, в лице Карабаха, который сейчас вышел в основной раунд и начал там с пары побед. Но национальная команда хронически проваливается, при том, что тут постоянно зовут тренировать маститых иностранцев.

Последним, кто провалился тут, был Фернанду Сантуш. Он взял со своими подопечными только одно очко в Лиге Наций прошлой осенью, уныло смотрелся в товарищеских матчах, а квалификацию начал с 0:5 в Исландии. В итоге португальца уволили, и это дало импульс: с Украиной дома, пусть и не без спорных судейских решений, получилось закончить 1:1. Пусть даже это скорее осечка подопечных Реброва, что не меняет статус аутсайдера для закавказцев

Статистика личных встреч

До этого сборная играли в отборе на Евро-96. Тогда Дешам, еще как полузащитник, с партнерами выиграл у аутсайдера 2:0 и 10:0.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут очень легкой победы хозяев арены. Но все же это прагматичная команда, что не любит тратить силы сверх необходимого - ставим на тотал меньше 5,0 голов (коэффициент - 1,6).