Украина. Премьер лига10 октября 2025, 20:54 |
1591
1
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Спасибо, что жив»
Бывший нападающий сборной Украины прокомментировал обстрел Киева
10 октября 2025, 20:54 |
1591
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал ракетный обстрел Киева в ночь с 9 на 10 октября:
«Я в поисках воды на районе. П****ь п******ы, да, б*я. Просто, б***ь, всю ночь по энергетике били, б*я. Пока на сухую им круассан – и это хорошо, б***ь. Спасибо, что жив, б***ь. Всем быстро найти «кофетто» и не падать духом».
В результате террористической атаки россиян также был поврежден дом динамовских легенд. Также до 12 человек получили ранения, 8 из которых были госпитализированы.
Крім б.ть , є ще слово пи.дець
