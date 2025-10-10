Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Артем МИЛЕВСКИЙ: «Спасибо, что жив»
Украина. Премьер лига
10 октября 2025, 20:54
1591
1

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Спасибо, что жив»

Бывший нападающий сборной Украины прокомментировал обстрел Киева

10 октября 2025, 20:54 |
1591
1 Comments
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Спасибо, что жив»
Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал ракетный обстрел Киева в ночь с 9 на 10 октября:

«Я в поисках воды на районе. П****ь п******ы, да, б*я. Просто, б***ь, всю ночь по энергетике били, б*я. Пока на сухую им круассан – и это хорошо, б***ь. Спасибо, что жив, б***ь. Всем быстро найти «кофетто» и не падать духом».

В результате террористической атаки россиян также был поврежден дом динамовских легенд. Также до 12 человек получили ранения, 8 из которых были госпитализированы.

Артем Милевский российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Крім б.ть , є ще слово пи.дець
Ответить
+1
