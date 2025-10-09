Есть предложения. Беллингем может уже зимой сменить клуб, уйдя в гранд АПЛ

Английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джоб Беллингем привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд нацелен на подписание 20-летнего футболиста. Джоб Беллингем разочарован своим игровым временем, но намерен остаться в Германии ради развития карьеры. Трансфер зимой довольно маловероятен, но не исключен. «Красные дьяволы» делали предложения, но они не устроили «шмелей».

В текущем сезоне Джоб Беллингем провел на поле всего 301 минуту, за которые не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Беллингем может сменить клуб уже этой зимой.