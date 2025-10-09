Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть предложения. Беллингем может уже зимой сменить клуб, уйдя в гранд АПЛ
Англия
09 октября 2025, 23:32 |
676
0

Есть предложения. Беллингем может уже зимой сменить клуб, уйдя в гранд АПЛ

Джоб Беллингем привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

09 октября 2025, 23:32 |
676
0
Есть предложения. Беллингем может уже зимой сменить клуб, уйдя в гранд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джоб Беллингем привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд нацелен на подписание 20-летнего футболиста. Джоб Беллингем разочарован своим игровым временем, но намерен остаться в Германии ради развития карьеры. Трансфер зимой довольно маловероятен, но не исключен. «Красные дьяволы» делали предложения, но они не устроили «шмелей».

В текущем сезоне Джоб Беллингем провел на поле всего 301 минуту, за которые не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Беллингем может сменить клуб уже этой зимой.

По теме:
Соглашение достигнуто. Барселона и Реал нацелились на лучшего бомбардира ЛЧ
Флик вынес приговор звезде Барсы. Забил 42 гола за сезон, но уйдет из клуба
Не менее 250 млн евро. Реал готовит невероятный трансфер на следующее лето
Манчестер Юнайтед Джоб Беллингем Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Футбол | 09 октября 2025, 17:22 29
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги

Ярослав не сдержался в матче чемпионата Украины

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09 октября 2025, 07:27 2
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание

Бывший футболист был оштрафован и получил запрет на управление автомобилем

Лапорта назвал главную проблему Ямаля: «Это может его захлестнуть»
Футбол | 09.10.2025, 18:36
Лапорта назвал главную проблему Ямаля: «Это может его захлестнуть»
Лапорта назвал главную проблему Ямаля: «Это может его захлестнуть»
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09.10.2025, 08:13
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Йожеф САБО: «Они действительно были слабыми, но не сегодня»
Футбол | 10.10.2025, 00:02
Йожеф САБО: «Они действительно были слабыми, но не сегодня»
Йожеф САБО: «Они действительно были слабыми, но не сегодня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 36
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем