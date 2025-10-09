Есть предложения. Беллингем может уже зимой сменить клуб, уйдя в гранд АПЛ
Джоб Беллингем привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»
Английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джоб Беллингем привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд нацелен на подписание 20-летнего футболиста. Джоб Беллингем разочарован своим игровым временем, но намерен остаться в Германии ради развития карьеры. Трансфер зимой довольно маловероятен, но не исключен. «Красные дьяволы» делали предложения, но они не устроили «шмелей».
В текущем сезоне Джоб Беллингем провел на поле всего 301 минуту, за которые не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что Беллингем может сменить клуб уже этой зимой.
