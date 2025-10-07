Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Недовольство. Беллингем может сменить клуб уже этой зимой
Германия
07 октября 2025, 10:07 | Обновлено 07 октября 2025, 10:08
879
0

Недовольство. Беллингем может сменить клуб уже этой зимой

Джоб Беллингем может покинуть дортмундскую «Боруссию»

07 октября 2025, 10:07 | Обновлено 07 октября 2025, 10:08
879
0
Недовольство. Беллингем может сменить клуб уже этой зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Английский полузащитник Джоб Беллингем может покинуть дортмундскую «Боруссию» уже зимой. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, 20-летний футболист недоволен количеством своего игрового времени. Отец хавбека также недоволен тем временем на поле, которое получает его сын. Если ситуация не изменится, то Джоб может сменить клуб уже зимой.

В текущем сезоне Джоб Беллингем провел на поле всего 301 минуту, за которые не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ране сообщалось о том, что «Боруссия» Дортмунд нацелилась на хавбека сборной Украины.

По теме:
Шахтер может вернуть в Украину бывшего игрока, который выступает в Европе
Немаленькая сумма. Шахтер сделал серьезное предложение по вингеру
Барселона выставила на трансфер 26-летнего игрока, который не нужен Флику
Джоб Беллингем Боруссия Дортмунд Сандерленд трансферы трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
Футбол | 06 октября 2025, 19:41 3
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера

Василий Кобин получил наказание

Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Футбол | 07 октября 2025, 08:40 3
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса

У Марлона Сантоса проблемы с весом

Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Футбол | 06.10.2025, 13:29
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Федецкий оценил шансы сборной Украины U-20 в матче ЧМ против Испании
Футбол | 07.10.2025, 10:17
Федецкий оценил шансы сборной Украины U-20 в матче ЧМ против Испании
Федецкий оценил шансы сборной Украины U-20 в матче ЧМ против Испании
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Футбол | 07.10.2025, 01:00
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 26
Футбол
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 8
Футбол
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
06.10.2025, 03:29
Бокс
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
05.10.2025, 17:26 153
Футбол
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
06.10.2025, 08:13 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
05.10.2025, 13:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем