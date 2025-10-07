Недовольство. Беллингем может сменить клуб уже этой зимой

Английский полузащитник Джоб Беллингем может покинуть дортмундскую «Боруссию» уже зимой. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, 20-летний футболист недоволен количеством своего игрового времени. Отец хавбека также недоволен тем временем на поле, которое получает его сын. Если ситуация не изменится, то Джоб может сменить клуб уже зимой.

В текущем сезоне Джоб Беллингем провел на поле всего 301 минуту, за которые не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ране сообщалось о том, что «Боруссия» Дортмунд нацелилась на хавбека сборной Украины.