Недовольство. Беллингем может сменить клуб уже этой зимой
Джоб Беллингем может покинуть дортмундскую «Боруссию»
Английский полузащитник Джоб Беллингем может покинуть дортмундскую «Боруссию» уже зимой. Об этом сообщает Sky Sport.
По информации источника, 20-летний футболист недоволен количеством своего игрового времени. Отец хавбека также недоволен тем временем на поле, которое получает его сын. Если ситуация не изменится, то Джоб может сменить клуб уже зимой.
В текущем сезоне Джоб Беллингем провел на поле всего 301 минуту, за которые не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Ране сообщалось о том, что «Боруссия» Дортмунд нацелилась на хавбека сборной Украины.
