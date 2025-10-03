Безумная конкуренция. На хавбека сборной Украины претендуют пять топ-клубов

Летом 2026 года украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вполне может сменить клубную прописку, сообщает CaughtOffside.

По информации источника, 21-летний хавбек пользуется большим спросом в Европе. Так, заинтересованность в подписании украинца уже проявили «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Астон Вилла», дортмундская «Боруссия» и «Наполи».

Отмечается, что на данный момент главными претендентами на Ярмолюка являются первые два из этих клубов. «Манчестер Юнайтед» планирует включить Егора в список своих потенциальных трансферов летом 2026 года, а «Тоттенхэм» будет пытаться задействовать связи своего главного тренера Томаса Франка, который работал с украинцем в «Брентфорде».

Ранее стала известна потенциальная сумма трансфера Ярмолюка.