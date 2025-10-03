Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безумная конкуренция. На хавбека сборной Украины претендуют пять топ-клубов
Англия
03 октября 2025, 14:59 |
1682
2

Безумная конкуренция. На хавбека сборной Украины претендуют пять топ-клубов

Егор Ярмолюк пользуется спросом в Европе

03 октября 2025, 14:59 |
1682
2 Comments
Безумная конкуренция. На хавбека сборной Украины претендуют пять топ-клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Летом 2026 года украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вполне может сменить клубную прописку, сообщает CaughtOffside.

По информации источника, 21-летний хавбек пользуется большим спросом в Европе. Так, заинтересованность в подписании украинца уже проявили «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Астон Вилла», дортмундская «Боруссия» и «Наполи».

Отмечается, что на данный момент главными претендентами на Ярмолюка являются первые два из этих клубов. «Манчестер Юнайтед» планирует включить Егора в список своих потенциальных трансферов летом 2026 года, а «Тоттенхэм» будет пытаться задействовать связи своего главного тренера Томаса Франка, который работал с украинцем в «Брентфорде».

Ранее стала известна потенциальная сумма трансфера Ярмолюка.

По теме:
Флик потерял веру в дорогого игрока Барселоны. Его выставили на трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ продлил контракт с основным игроком
Придется подождать. Манчестер Юнайтед уволит Аморима при одном условии
Егор Ярмолюк Брентфорд Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Астон Вилла Боруссия Дортмунд Наполи трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02 октября 2025, 18:03 17
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов

Болельщики испанского клуба считают, что украинец нарушил правила в собственной штрафной

В Италии оценили игру Довбика после матча, в котором он не забил пенальти
Футбол | 03 октября 2025, 10:13 8
В Италии оценили игру Довбика после матча, в котором он не забил пенальти
В Италии оценили игру Довбика после матча, в котором он не забил пенальти

Итальянская «Рома» потерпела поражение в матче второго тура Лиги Европы

Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Футбол | 02.10.2025, 18:23
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02.10.2025, 23:57
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Колос и Рух не могут начать матч УПЛ. Известная причина
Футбол | 03.10.2025, 15:22
Колос и Рух не могут начать матч УПЛ. Известная причина
Колос и Рух не могут начать матч УПЛ. Известная причина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vbolivalnyk-Peter
Якби Ярмолюк ще й почав забивати періодично - ціна би на нього одразу ж на пару десятків лямів більшою стала...
Ответить
0
Artem_Ponomar
це приємно що все більше клубів звертають увагу на нього
Ответить
0
Популярные новости
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
01.10.2025, 22:46 3
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 5
Бокс
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
02.10.2025, 21:43 136
Футбол
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем