Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «Разговоры вокруг Реброва могли повлиять на микроклимат в сборной»
Чемпионат мира
09 октября 2025, 22:55 | Обновлено 09 октября 2025, 23:01
158
0

Эксперт: «Разговоры вокруг Реброва могли повлиять на микроклимат в сборной»

По мнению Николая Цымбала, в Рейкьявике не обойдется без потерь

УАФ. Сергей Ребров

Украинский тренер Николай Цымбал, который возглавлял не только отечественные команды мастеров, но и клубы Кипра, эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2026, в которых подопечные Сергея Реброва сыграют с исландцами и азербайджанцами:

«На мой взгляд, одним из рычагов победных выступлений является микроклимат в команде, который помогает в настройке футболистов прыгнуть выше головы.

Я не знаю, соответствовала ли действительности информация о готовности наставника Сергея Реброва покинуть сборную ради контракта с греческим «Панатинаикосом», которая активно обсуждалась в прессе, но то, что она не способствовала сплоченности ребят для достижения цели – завоевания путевки на ЧМ-2026, – однозначно.

А тут еще, как назло, в лазарет попали сразу несколько наших ключевых исполнителей. Их отсутствие 10 октября в Рейкьявике даст о себе знать. Вот почему, несмотря на все усилия, украинцам в противостоянии с исландцами придется смириться с результативной ничьей (1:1).

Что же касается противостояния с азербайджанцами в Кракове, то здесь обойдется без форс-мажора. Номинальные хозяева возьмут верх (2:0). Судьба второго места в группе, которое позволит продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира, определится в заключительных матчах отбора».

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу инсайд Николай Цымбал
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
