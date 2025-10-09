Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Футболист африканской сборной сломал шею во время матча
09 октября 2025, 19:17 |
ВИДЕО. Футболист африканской сборной сломал шею во время матча

Самуэль Асамоа может остаться парализованным после столкновения с рекламным щитом

Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Асамоа

Клуб второго дивизиона чемпионата Китая «Гуанси Пинго» сообщил, что футболист команды Самуэль Асамоа сломал шею и может остаться парализованным.

31-летний игрок получил травму во время матча 5 октября в результате столкновения головой с LED-панелью после того, как его толкнул соперник.

В понедельник клуб сообщил, что Асамоа находится под угрозой высокоуровневой параплегии (прим. – состояние, при котором человек теряет возможность произвольно двигать нижней частью тела) после того, как получил множественные переломы шейных позвонков и значительные повреждения нервов.

Позже «Гуанси Пинго» сообщил, что Асамоа перенес операцию и сейчас находится в стабильном состоянии. Однако о процессе его восстановления будет сообщено позже, поскольку игроку еще нужно пройти дальнейшие обследования.

Асамоа большую часть карьеры провел в Бельгии, прежде чем в 2024 году переехать в Китай. Он имеет 6 матчей за сборную Того.

сборная Того по футболу травма видео чемпионат Китая по футболу
Иван Чирко Источник: BBC
