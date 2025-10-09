ВИДЕО. Футболист африканской сборной сломал шею во время матча
Самуэль Асамоа может остаться парализованным после столкновения с рекламным щитом
Клуб второго дивизиона чемпионата Китая «Гуанси Пинго» сообщил, что футболист команды Самуэль Асамоа сломал шею и может остаться парализованным.
31-летний игрок получил травму во время матча 5 октября в результате столкновения головой с LED-панелью после того, как его толкнул соперник.
В понедельник клуб сообщил, что Асамоа находится под угрозой высокоуровневой параплегии (прим. – состояние, при котором человек теряет возможность произвольно двигать нижней частью тела) после того, как получил множественные переломы шейных позвонков и значительные повреждения нервов.
Позже «Гуанси Пинго» сообщил, что Асамоа перенес операцию и сейчас находится в стабильном состоянии. Однако о процессе его восстановления будет сообщено позже, поскольку игроку еще нужно пройти дальнейшие обследования.
Асамоа большую часть карьеры провел в Бельгии, прежде чем в 2024 году переехать в Китай. Он имеет 6 матчей за сборную Того.
Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk. pic.twitter.com/dfV5CvYO75— China Sports Vision 2050 (@CSV2050) October 6, 2025
