ПСЖ отказался отпускать футболиста в сборную. Что случилось?

«ПСЖ» отказался отпускать одного из своих лидеров в национальную сборную.

По информации французских СМИ, парижане не хотят, чтобы вингер Хвича Кварацхелия ехал в сборную Грузии на матчи отбора чемпионата мира 2026 против Испании и Турции. Причиной этого является повреждение бедра.

Грузинский вингер пропустил два последних матча парижан из-за этой травмы и по мнению врачей клуба не успел полностью оправиться от нее.

Ранее сообщалось, что вингер французского ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия помогает украинскому футболисту Илье Забарному после его трансфера в Лигу 1.