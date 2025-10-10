Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ отказался отпускать футболиста в сборную. Что случилось?
Франция
10 октября 2025, 00:40 |
361
0

ПСЖ отказался отпускать футболиста в сборную. Что случилось?

Хвича Кварацхелия получил вызов из сборной Грузии

10 октября 2025, 00:40 |
361
0
ПСЖ отказался отпускать футболиста в сборную. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«ПСЖ» отказался отпускать одного из своих лидеров в национальную сборную.

По информации французских СМИ, парижане не хотят, чтобы вингер Хвича Кварацхелия ехал в сборную Грузии на матчи отбора чемпионата мира 2026 против Испании и Турции. Причиной этого является повреждение бедра.

Грузинский вингер пропустил два последних матча парижан из-за этой травмы и по мнению врачей клуба не успел полностью оправиться от нее.

Ранее сообщалось, что вингер французского ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия помогает украинскому футболисту Илье Забарному после его трансфера в Лигу 1.

По теме:
ФОТО. Жена Забарного снова покоряет Париж своей красотой
Французский гранд сменит тренера посреди сезона
Восемь миллионов просмотров. ПСЖ опубликовал видео с Забарным
Хвича Кварацхелия ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) сборная Грузии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: RMC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Футбол | 09 октября 2025, 20:05 15
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ

Риццоли дал объяснение по матчу с Металлистом 1925

Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09 октября 2025, 07:08 1
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком

И это Джозеф Паркер

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Модрич в игре. Чехия и Хорватия разошлись миром в квалификации ЧМ
Футбол | 09.10.2025, 23:49
Модрич в игре. Чехия и Хорватия разошлись миром в квалификации ЧМ
Модрич в игре. Чехия и Хорватия разошлись миром в квалификации ЧМ
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09.10.2025, 07:36
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 60
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 82
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 2
Бокс
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем