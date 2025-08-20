Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ

Вингер французского ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия помогает украинскому футболиста Илье Забарному после его трансфера в Лигу 1. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, 24-летний грузин отлично владеет английским языком и часто находиться рядом с защитником сборной Украины. Хвича делится с Ильей различными советами, чтобы футболист сумел быстрее адаптироваться к новой команде.

Кроме того, стали известны детали общения между Забарным и российским голкипером Матвеем Сафоновым. Сообщается, что Забарный не контактирует с вратарем за пределами поля, однако иногда возникает необходимость что-то сказать в игровых ситуациях, например, во время тренировок.

Забарный перебрался в чемпионат Франции во время летнего трансферного окна из английского «Борнмута». Представитель Премьер-лиги заработал 63 млн евро за этот переход, еще пять предусмотрены в виде бонусов.

Кварацхелия в январе покинул итальянский «Наполи» за 70 млн евро и перебрался в ПСЖ. В прошлом сезоне сыграл 14 матчей в Лиге 1, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.