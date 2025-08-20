Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ
Франция
20 августа 2025, 12:54 | Обновлено 20 августа 2025, 13:16
Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия общается с украинцем, чтобы тот быстрее освоился в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вингер французского ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия помогает украинскому футболиста Илье Забарному после его трансфера в Лигу 1. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, 24-летний грузин отлично владеет английским языком и часто находиться рядом с защитником сборной Украины. Хвича делится с Ильей различными советами, чтобы футболист сумел быстрее адаптироваться к новой команде.

Кроме того, стали известны детали общения между Забарным и российским голкипером Матвеем Сафоновым. Сообщается, что Забарный не контактирует с вратарем за пределами поля, однако иногда возникает необходимость что-то сказать в игровых ситуациях, например, во время тренировок.

Забарный перебрался в чемпионат Франции во время летнего трансферного окна из английского «Борнмута». Представитель Премьер-лиги заработал 63 млн евро за этот переход, еще пять предусмотрены в виде бонусов.

Кварацхелия в январе покинул итальянский «Наполи» за 70 млн евро и перебрался в ПСЖ. В прошлом сезоне сыграл 14 матчей в Лиге 1, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Илья Забарный Хвича Кварацхелия Матвей Сафонов
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
romeo_xai
Щось виникають сумніви стосовно того, що Ілля спілкується з Хвічею англійською
Ответить
+4
Гильдия АПЕПок харьковской области
Все мы - апепки етого сайта на самом деле очень рады за Илью.Киевское Динамо воспитало звезду мирового уровня...до чего нашим обеим Металлистам еще очень далеко...
Но скоро все измениЦЦа,когда харьковская команда встретиЦЦа с ПСЖ в Лиге Чемпионов и запросто там с ним разделаЦЦа.А пока что всем нам - апепкам,квантумчикам,отаманшам,первым серед ривных и прочим 🤡 неадекватам остаеЦЦа только завидовать Динамо и Забарному ,и писать здесь всякие гадости ,чтоб один перед другим попонтоваЦЦа и перед собой самими самоутвердиЦЦа.Многих давит жаба 🐸,что Илья уже стоит сам больше чем два Металлиста вместе взятых...но как я и говорил: до встречи в ЛЧ с харьковской командой,вот тогда ихнему ПСЖ вместе с Забой точно непоздоровиЦЦа
Ответить
+2
SHN
Хвича же друг Каладзе и Перцхалавы.
Ответить
0
contr
Забарний -сепар і гнида !!!
Ответить
-1
Перший Серед Рівних
Текст не читав, але я прекрасно розумію який насправді футболіст допомагає Забарному адаптуватися в ПСЖ.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
