Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ
Грузинский вингер Хвича Кварацхелия общается с украинцем, чтобы тот быстрее освоился в Париже
Вингер французского ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия помогает украинскому футболиста Илье Забарному после его трансфера в Лигу 1. Об этом сообщает Sport24.
По информации издания, 24-летний грузин отлично владеет английским языком и часто находиться рядом с защитником сборной Украины. Хвича делится с Ильей различными советами, чтобы футболист сумел быстрее адаптироваться к новой команде.
Кроме того, стали известны детали общения между Забарным и российским голкипером Матвеем Сафоновым. Сообщается, что Забарный не контактирует с вратарем за пределами поля, однако иногда возникает необходимость что-то сказать в игровых ситуациях, например, во время тренировок.
Забарный перебрался в чемпионат Франции во время летнего трансферного окна из английского «Борнмута». Представитель Премьер-лиги заработал 63 млн евро за этот переход, еще пять предусмотрены в виде бонусов.
Кварацхелия в январе покинул итальянский «Наполи» за 70 млн евро и перебрался в ПСЖ. В прошлом сезоне сыграл 14 матчей в Лиге 1, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.
Но скоро все измениЦЦа,когда харьковская команда встретиЦЦа с ПСЖ в Лиге Чемпионов и запросто там с ним разделаЦЦа.А пока что всем нам - апепкам,квантумчикам,отаманшам,первым серед ривных и прочим 🤡 неадекватам остаеЦЦа только завидовать Динамо и Забарному ,и писать здесь всякие гадости ,чтоб один перед другим попонтоваЦЦа и перед собой самими самоутвердиЦЦа.Многих давит жаба 🐸,что Илья уже стоит сам больше чем два Металлиста вместе взятых...но как я и говорил: до встречи в ЛЧ с харьковской командой,вот тогда ихнему ПСЖ вместе с Забой точно непоздоровиЦЦа