7 звезд мирового футбола, которые могут заметно подешеветь в следующем году

Сколько стоит в современном мировом футболе звезда первой величины? Однозначного ответа, пожалуй, отыскать не удастся, однако если потребуется хотя бы приблизительный, то он очевиден – более 100 миллионов евро. Ныне такая сумма уже не кажется чем-то абсолютно заоблачным, хотя клубы все равно стараются не слишком-то и сорить деньгами, чтобы не ускорять и без того стремительную «девальвацию» института футбольных отступных.

Впрочем, нередко случаются ситуации, когда по-настоящему топовый и звездный футболист может достаться какому-то клубу со значительным дисконтом. В основном это связано с темой истекающего контракта такого исполнителя и желанием его клуба выручить хоть какие-то средства от ухода звезды, чтобы не лишиться ее бесплатно, как ПСЖ Килиана Мбаппе или Барселона Лионеля Месси…

Летом следующего года на рынке, если не произойдет изменений в аспекте пролонгации трудовых договоров, появится сразу несколько потенциальных опций для покупки звездных футболистов по сниженной цене. Заметно подешеветь могут те игроки, чьи контракты истекают в 2027-м, и которые заранее не договорятся со своими работодателями о подписании новых соглашений.

Давайте выделим самых «жирных карасей» из этой категории…

Мохаммед Салах

Возраст: 33 года

Гражданство: Египет

Клуб: Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine

Салаху прочили уход из Ливерпуля еще летом 2025-го. Активный интерес к египтянину проявляли на Ближнем Востоке, однако Мохаммед все-таки решил еще задержаться на пару годиков на Туманном Альбионе и поиграть на наивысшем уровне. Весной нынешнего года Салах оформил с Ливерпулем новый контракт, срок действия которого истекает летом 2027-го.

К тому моменту Салаху будет уже 35, из-за чего возникает большой вопрос, пожелает ли Ливерпуль и дальше оставлять звездного египтянина в своих рядах, либо же сочтет более перспективным вариант с подписанием какого-то молодого исполнителя на эту позицию. Как бы там ни было, но и сам Салах, и руководители Ливерпуля прекрасно осознают: период их сотрудничества подходит к завершению. Поэтому в клубе не могут не задумываться о жизни без Мохаммеда, а сам египтянин наверняка размышляет на тему, куда податься, чтобы там с чистой совестью и тугим кошельком повесить бутсы на гвоздь.

Нет сомнений, что интерес к Салаху со стороны саудовских клубов никуда не исчезнет и следующим летом. Поэтому, учитывая фактор истекающего контракта и потенциальный шанс что-то заработать на уходе своего лидера, Ливерпуль вполне может пойти на продажу Мохаммеда в 2026-м. Конечно, уже далеко не за 150 миллионов фунтов, о которых пресса писала еще осенью 2023-го, но все же и не за сущие копейки точно…

Родри

Возраст: 29 лет

Гражданство: Испания

Клуб: Манчестер Сити

Обладатель Золотого мяча-2024 и чемпион Европы-2024 Родри также имеет контракт со сроком действия до лета 2027 года. В последний раз, по состоянию на текущий момент, опорный полузащитник из Испании подписывал новое трудовое соглашение с Манчестер Сити в июле 2022-го, и ныне, как пишут в Англии, боссы «горожан» всерьез раздумывают над тем, чтобы предложить Родри пролонгацию контракта уже в ближайшие месяцы.

Известно, что воспользоваться ситуацией с истекающим контрактом Родри готовится Реал. Мадридцы активно интересуются возможностью подписания опытного и мастеровитого полузащитника, и постепенно стараются подыскать «ключик» для получения от того согласия на переезд в столицу Испании. Если уговорить Родри у Реала за ближайшие несколько месяцев все-таки получится, то нет сомнений, что летом 2026-го президент «бланкос» Флорентино Перес подключит все свои умения торговаться и прессовать оппонента, чтобы выкупить хавбека у Манчестер Сити по сниженной цене, используя не только фактор готовности самого футболиста сменить клуб, но и непродолжительный период по контракту, остающийся у Родри в Манчестере.

Не исключено, что подстегнуть боссов Манчестер Сити к продаже Родри могут и частые проблемы хавбека с коленом, которые за последний год с небольшим привели к значительным «простоям» в карьере испанца…

Фил Фоден

Возраст: 25 лет

Гражданство: Англия

Клуб: Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити в ближайшие годы может потерять еще одного ключевого хавбека – вингера Фила Фодена. В последнее время этот футболист не показывает себя настолько ярко, как в сезоне-2023/24, когда он в рамках 35 матчей АПЛ отличился 19 забитыми мячами и 8 результативными передачами, однако Фоден все равно остается значимым исполнителем для команды Жузепа Гвардиолы.

Действующий контракт Фодена с Манчестер Сити истекает летом 2027-го, а в последний раз стороны согласовывали его продление еще в октябре 2022-го. Пока, конечно, сложно себе представить, чтобы «горожане» согласились отпустить Фила в какой-то другой клуб в обозримой перспективе, но если футболист по какой-то причине не пожелает подписывать новое трудовое соглашение, то вполне возможно, что Сити придется пойти на его продажу уже по завершении сезона-2025/26. В современной АПЛ деньги крайне нужны не только аутсайдерам или середнякам, но и лидерам, так как вопрос соблюдения правил финансовой устойчивости стоит остро практически для всех. А тут еще и речь о потенциальной продаже своего воспитанника, дающей значительный профит клубу.

Что касается вариантов и направлений, то здесь все стабильно. В середине сентября сообщалось, что Аль-Наср из Саудовской Аравии контактировал с представителями Манчестер Сити и Фила Фодена на предмет организации переезда хавбека в тамошнюю Про-лигу. СМИ даже писали о конкретной сумме отступных, которую готовы заплатить саудиты – 130 миллионов евро. Тогда «горожане» не согласились, но вполне вероятно, что Аль-Наср вернется летом 2026-го, хотя и предложит уже поменьше в силу объективных причин…

Адемола Лукман

Возраст: 27 лет

Гражданство: Нигерия

Клуб: Аталанта

К своим 27 годам воспитанник академии Чарльтона Адемола Лукман успел выиграть Лигу Европы с Аталантой, молодежный чемпионат мира с Англией U-20, а также стать футболистом года в Африке по итогам 2024-го, однако за общепризнанных грандов европейского футбола пока так и не выступал.

Очевидно, что амбиций попробовать свои силы в клубе первой величины Лукману хватает, равно как руководителям Аталанты пока хватало и нервов, чтобы не продать одного из своих лидеров. Все может кардинально измениться уже по итогам текущего сезона, особенно если Лукман, как пишут некоторые издания, проявит принципиальную позицию и откажется от пролонгации сотрудничества с Аталантой.

Клубу из Бергамо банально не останется ничего, кроме как продать Адемолу, ведь позволить потерять футболиста такого уровня Аталанта не имеет ни права, ни финансовой возможности. Другой вопрос, что летом 2026-го, вероятно, итальянскому клубу придется снизить запросную стоимость на Лукмана, если только в очередь за нигерийцем не выстроиться сразу несколько богатых топ-клубов, готовых перебивать предложения друг друга. И пока на горизонте желающих достаточно, хотя и не так много: Арсенал, Интер, Атлетико…

Гарри Кейн

Возраст: 32 года

Гражданство: Англия

Клуб: Бавария

Getty Images/Global Images Ukraine

После отъезда из Тоттенхэма Гарри Кейну наконец-то удалось разжиться трофеями, в чем ему в минувшем сезоне помогла Бавария. Сам англичанин также не остался в долгу, так как регулярно забивает за мюнхенцев огромное количество мячей, а текущий сезон и вовсе начал просто феноменально, отличившись 14 результативными действиями (11 голов и 3 ассиста) в 6 поединках Бундеслиги.

Контракт Кейна с Баварией действует до завершения сезона-2026/27, и маловероятно, чтобы в ближайшие месяцы мюнхенский гранд выходил на форварда с предложением о его пролонгации. Все дело в политике Баварии, которая практически никогда не подписывает новые соглашения с возрастными футболистами задолго до момента истечения сроков нынешнего сотрудничества с ними.

Всерьез поспособствовать уходу Кейна из Баварии по сниженной цене может и пункт, содержащийся в нынешнем контракте футболиста с мюнхенцами. Известно, что летом 2026-го в действие вступит клаусула, по условиям которой подписать Гарри сможет любой клуб, который согласится заплатить за форварда 57 миллионов фунтов. Пожалуй, это главный козырь в руках агентов Кейна и самого футболиста в вопросе педалирования обсуждений условий нового контракта, если только Бавария не решится избавляться от Гарри уже после текущего сезона. Хотя с такой-то результативностью форварда добровольно идти на такой шаг – это все равно, что стрельнуть себе в ногу.

Букайо Сака

Возраст: 24 года

Гражданство: Англия

Клуб: Арсенал

Букайо Сака является не просто воспитанником академии Арсенала. Этот футболист – настоящий символ нынешних «канониров», где на него уже равняются многие молодые исполнители. Более того, Сака чрезвычайно полезен на поле, хотя в аспекте результативности минувший сезон и не был для Букайо настолько успешным, как два предыдущих.

Как бы там ни было, а потерять бесплатно такого исполнителя Арсенал себе позволить не имеет права. Да и вообще вряд ли боссы «канониров» хотели бы оценивать вариант, при котором они потеряют Сака даже за деньги. Именно поэтому, как пишут британские издания, Арсенал уже готовит предложение о новом контракте для Букайо, по условиям которого клуб выразит намерение платить своему вингеру около 15 миллионов евро в год. Это выше нынешнего оклада, который, по неофициальным данным, составляет порядка 12 миллионов евро в год, однако пока нет твердой уверенности, что Сака примет такие условия.

Летом нынешнего года ряд источников сообщал, что серьезный интерес к Сака испытывает Реал. Тогда Арсенал отпугнул испанских покупателей космическим ценником на своего игрока в 175 миллионов евро, однако летом 2026-го, если продлить договор с Букайо «канонирам» так и не удастся, столько твердой переговорной позиции у лондонцев вполне может уже и не быть…

Винисиус Жуниор

Возраст: 25 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Впрочем, Реал и сам по завершении текущего сезона рискует потерять одного из лидеров нынешней команды – вингера Винисиуса Жуниора. Известно, что мадридцы довольно продолжительное время ведут переговоры с представителями бразильского футболиста о продлении контракта, который действует до лета 2027-го. Впрочем, пока сторонам не удается сблизить позиции, и всякий раз подписанию сделки что-то мешает.

Винисиус Жуниор рассчитывал быть безоговорочной звездой № 1 для Реала, однако мадридский клуб реализовал мечту своего президента о подписании Килиана Мбаппе, после чего бразилец вынужден довольствоваться ролью одного из лучших в этой команде. Кроме того, Винисиус, как считается, остался крайне недоволен тем фактом, что в составе Реала не получил возможность выиграть Золотой мяч-2024, который был отдан испанцу Родри из Манчестер Сити…

Все это в совокупности может привести к тому, что по завершении текущего сезона Винисиус Жуниор покинет Реал. Бразильца уже давно хотят видеть в своих рядах саудовские клубы. Тамошний Суверенный фонд заманивает вингера Реала баснословной зарплатой в 200 миллионов евро в год, что сразу сделает бразильца самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В Реале в целом не слишком-то и горят желанием прощаться с Винисиусом, однако если новый контракт с футболистом подписать не удастся, а летом на горизонте появится солидный покупатель с очень и очень солидным предложением, то в Мадриде прекрасно осознают, что отказываться от возможности сделать бизнес вряд ли стоит. В конце концов, «бланкос» при Пересе славятся своим умением прекрасно заменять прежних лидеров, причем в последние годы – еще и при относительно небольших финансовых затратах на это.