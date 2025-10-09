Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 7 звезд мирового футбола, которые могут заметно подешеветь в следующем году
Испания
09 октября 2025, 08:37 | Обновлено 09 октября 2025, 08:38
1384
0

7 звезд мирового футбола, которые могут заметно подешеветь в следующем году

Своеобразный шорт-лист: от Мохаммеда Салаха до Винисиуса Жуниора…

09 октября 2025, 08:37 | Обновлено 09 октября 2025, 08:38
1384
0
7 звезд мирового футбола, которые могут заметно подешеветь в следующем году
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри и Винисиус Жуниор (справа)

Сколько стоит в современном мировом футболе звезда первой величины? Однозначного ответа, пожалуй, отыскать не удастся, однако если потребуется хотя бы приблизительный, то он очевиден – более 100 миллионов евро. Ныне такая сумма уже не кажется чем-то абсолютно заоблачным, хотя клубы все равно стараются не слишком-то и сорить деньгами, чтобы не ускорять и без того стремительную «девальвацию» института футбольных отступных.

Впрочем, нередко случаются ситуации, когда по-настоящему топовый и звездный футболист может достаться какому-то клубу со значительным дисконтом. В основном это связано с темой истекающего контракта такого исполнителя и желанием его клуба выручить хоть какие-то средства от ухода звезды, чтобы не лишиться ее бесплатно, как ПСЖ Килиана Мбаппе или Барселона Лионеля Месси…

Летом следующего года на рынке, если не произойдет изменений в аспекте пролонгации трудовых договоров, появится сразу несколько потенциальных опций для покупки звездных футболистов по сниженной цене. Заметно подешеветь могут те игроки, чьи контракты истекают в 2027-м, и которые заранее не договорятся со своими работодателями о подписании новых соглашений.

Давайте выделим самых «жирных карасей» из этой категории…

Мохаммед Салах

Возраст: 33 года
Гражданство: Египет
Клуб: Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine

Салаху прочили уход из Ливерпуля еще летом 2025-го. Активный интерес к египтянину проявляли на Ближнем Востоке, однако Мохаммед все-таки решил еще задержаться на пару годиков на Туманном Альбионе и поиграть на наивысшем уровне. Весной нынешнего года Салах оформил с Ливерпулем новый контракт, срок действия которого истекает летом 2027-го.

К тому моменту Салаху будет уже 35, из-за чего возникает большой вопрос, пожелает ли Ливерпуль и дальше оставлять звездного египтянина в своих рядах, либо же сочтет более перспективным вариант с подписанием какого-то молодого исполнителя на эту позицию. Как бы там ни было, но и сам Салах, и руководители Ливерпуля прекрасно осознают: период их сотрудничества подходит к завершению. Поэтому в клубе не могут не задумываться о жизни без Мохаммеда, а сам египтянин наверняка размышляет на тему, куда податься, чтобы там с чистой совестью и тугим кошельком повесить бутсы на гвоздь.

Нет сомнений, что интерес к Салаху со стороны саудовских клубов никуда не исчезнет и следующим летом. Поэтому, учитывая фактор истекающего контракта и потенциальный шанс что-то заработать на уходе своего лидера, Ливерпуль вполне может пойти на продажу Мохаммеда в 2026-м. Конечно, уже далеко не за 150 миллионов фунтов, о которых пресса писала еще осенью 2023-го, но все же и не за сущие копейки точно…

Родри

Возраст: 29 лет
Гражданство: Испания
Клуб: Манчестер Сити

Обладатель Золотого мяча-2024 и чемпион Европы-2024 Родри также имеет контракт со сроком действия до лета 2027 года. В последний раз, по состоянию на текущий момент, опорный полузащитник из Испании подписывал новое трудовое соглашение с Манчестер Сити в июле 2022-го, и ныне, как пишут в Англии, боссы «горожан» всерьез раздумывают над тем, чтобы предложить Родри пролонгацию контракта уже в ближайшие месяцы.

Известно, что воспользоваться ситуацией с истекающим контрактом Родри готовится Реал. Мадридцы активно интересуются возможностью подписания опытного и мастеровитого полузащитника, и постепенно стараются подыскать «ключик» для получения от того согласия на переезд в столицу Испании. Если уговорить Родри у Реала за ближайшие несколько месяцев все-таки получится, то нет сомнений, что летом 2026-го президент «бланкос» Флорентино Перес подключит все свои умения торговаться и прессовать оппонента, чтобы выкупить хавбека у Манчестер Сити по сниженной цене, используя не только фактор готовности самого футболиста сменить клуб, но и непродолжительный период по контракту, остающийся у Родри в Манчестере.

Не исключено, что подстегнуть боссов Манчестер Сити к продаже Родри могут и частые проблемы хавбека с коленом, которые за последний год с небольшим привели к значительным «простоям» в карьере испанца…

Фил Фоден

Возраст: 25 лет
Гражданство: Англия
Клуб: Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити в ближайшие годы может потерять еще одного ключевого хавбека – вингера Фила Фодена. В последнее время этот футболист не показывает себя настолько ярко, как в сезоне-2023/24, когда он в рамках 35 матчей АПЛ отличился 19 забитыми мячами и 8 результативными передачами, однако Фоден все равно остается значимым исполнителем для команды Жузепа Гвардиолы.

Действующий контракт Фодена с Манчестер Сити истекает летом 2027-го, а в последний раз стороны согласовывали его продление еще в октябре 2022-го. Пока, конечно, сложно себе представить, чтобы «горожане» согласились отпустить Фила в какой-то другой клуб в обозримой перспективе, но если футболист по какой-то причине не пожелает подписывать новое трудовое соглашение, то вполне возможно, что Сити придется пойти на его продажу уже по завершении сезона-2025/26. В современной АПЛ деньги крайне нужны не только аутсайдерам или середнякам, но и лидерам, так как вопрос соблюдения правил финансовой устойчивости стоит остро практически для всех. А тут еще и речь о потенциальной продаже своего воспитанника, дающей значительный профит клубу.

Что касается вариантов и направлений, то здесь все стабильно. В середине сентября сообщалось, что Аль-Наср из Саудовской Аравии контактировал с представителями Манчестер Сити и Фила Фодена на предмет организации переезда хавбека в тамошнюю Про-лигу. СМИ даже писали о конкретной сумме отступных, которую готовы заплатить саудиты – 130 миллионов евро. Тогда «горожане» не согласились, но вполне вероятно, что Аль-Наср вернется летом 2026-го, хотя и предложит уже поменьше в силу объективных причин…

Адемола Лукман

Возраст: 27 лет
Гражданство: Нигерия
Клуб: Аталанта

К своим 27 годам воспитанник академии Чарльтона Адемола Лукман успел выиграть Лигу Европы с Аталантой, молодежный чемпионат мира с Англией U-20, а также стать футболистом года в Африке по итогам 2024-го, однако за общепризнанных грандов европейского футбола пока так и не выступал.

Очевидно, что амбиций попробовать свои силы в клубе первой величины Лукману хватает, равно как руководителям Аталанты пока хватало и нервов, чтобы не продать одного из своих лидеров. Все может кардинально измениться уже по итогам текущего сезона, особенно если Лукман, как пишут некоторые издания, проявит принципиальную позицию и откажется от пролонгации сотрудничества с Аталантой.

Клубу из Бергамо банально не останется ничего, кроме как продать Адемолу, ведь позволить потерять футболиста такого уровня Аталанта не имеет ни права, ни финансовой возможности. Другой вопрос, что летом 2026-го, вероятно, итальянскому клубу придется снизить запросную стоимость на Лукмана, если только в очередь за нигерийцем не выстроиться сразу несколько богатых топ-клубов, готовых перебивать предложения друг друга. И пока на горизонте желающих достаточно, хотя и не так много: Арсенал, Интер, Атлетико…

Гарри Кейн

Возраст: 32 года
Гражданство: Англия
Клуб: Бавария

Getty Images/Global Images Ukraine

После отъезда из Тоттенхэма Гарри Кейну наконец-то удалось разжиться трофеями, в чем ему в минувшем сезоне помогла Бавария. Сам англичанин также не остался в долгу, так как регулярно забивает за мюнхенцев огромное количество мячей, а текущий сезон и вовсе начал просто феноменально, отличившись 14 результативными действиями (11 голов и 3 ассиста) в 6 поединках Бундеслиги.

Контракт Кейна с Баварией действует до завершения сезона-2026/27, и маловероятно, чтобы в ближайшие месяцы мюнхенский гранд выходил на форварда с предложением о его пролонгации. Все дело в политике Баварии, которая практически никогда не подписывает новые соглашения с возрастными футболистами задолго до момента истечения сроков нынешнего сотрудничества с ними.

Всерьез поспособствовать уходу Кейна из Баварии по сниженной цене может и пункт, содержащийся в нынешнем контракте футболиста с мюнхенцами. Известно, что летом 2026-го в действие вступит клаусула, по условиям которой подписать Гарри сможет любой клуб, который согласится заплатить за форварда 57 миллионов фунтов. Пожалуй, это главный козырь в руках агентов Кейна и самого футболиста в вопросе педалирования обсуждений условий нового контракта, если только Бавария не решится избавляться от Гарри уже после текущего сезона. Хотя с такой-то результативностью форварда добровольно идти на такой шаг – это все равно, что стрельнуть себе в ногу.

Букайо Сака

Возраст: 24 года
Гражданство: Англия
Клуб: Арсенал

Букайо Сака является не просто воспитанником академии Арсенала. Этот футболист – настоящий символ нынешних «канониров», где на него уже равняются многие молодые исполнители. Более того, Сака чрезвычайно полезен на поле, хотя в аспекте результативности минувший сезон и не был для Букайо настолько успешным, как два предыдущих.

Как бы там ни было, а потерять бесплатно такого исполнителя Арсенал себе позволить не имеет права. Да и вообще вряд ли боссы «канониров» хотели бы оценивать вариант, при котором они потеряют Сака даже за деньги. Именно поэтому, как пишут британские издания, Арсенал уже готовит предложение о новом контракте для Букайо, по условиям которого клуб выразит намерение платить своему вингеру около 15 миллионов евро в год. Это выше нынешнего оклада, который, по неофициальным данным, составляет порядка 12 миллионов евро в год, однако пока нет твердой уверенности, что Сака примет такие условия.

Летом нынешнего года ряд источников сообщал, что серьезный интерес к Сака испытывает Реал. Тогда Арсенал отпугнул испанских покупателей космическим ценником на своего игрока в 175 миллионов евро, однако летом 2026-го, если продлить договор с Букайо «канонирам» так и не удастся, столько твердой переговорной позиции у лондонцев вполне может уже и не быть…

Винисиус Жуниор

Возраст: 25 лет
Гражданство: Бразилия
Клуб: Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Впрочем, Реал и сам по завершении текущего сезона рискует потерять одного из лидеров нынешней команды – вингера Винисиуса Жуниора. Известно, что мадридцы довольно продолжительное время ведут переговоры с представителями бразильского футболиста о продлении контракта, который действует до лета 2027-го. Впрочем, пока сторонам не удается сблизить позиции, и всякий раз подписанию сделки что-то мешает.

Винисиус Жуниор рассчитывал быть безоговорочной звездой № 1 для Реала, однако мадридский клуб реализовал мечту своего президента о подписании Килиана Мбаппе, после чего бразилец вынужден довольствоваться ролью одного из лучших в этой команде. Кроме того, Винисиус, как считается, остался крайне недоволен тем фактом, что в составе Реала не получил возможность выиграть Золотой мяч-2024, который был отдан испанцу Родри из Манчестер Сити…

Все это в совокупности может привести к тому, что по завершении текущего сезона Винисиус Жуниор покинет Реал. Бразильца уже давно хотят видеть в своих рядах саудовские клубы. Тамошний Суверенный фонд заманивает вингера Реала баснословной зарплатой в 200 миллионов евро в год, что сразу сделает бразильца самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В Реале в целом не слишком-то и горят желанием прощаться с Винисиусом, однако если новый контракт с футболистом подписать не удастся, а летом на горизонте появится солидный покупатель с очень и очень солидным предложением, то в Мадриде прекрасно осознают, что отказываться от возможности сделать бизнес вряд ли стоит. В конце концов, «бланкос» при Пересе славятся своим умением прекрасно заменять прежних лидеров, причем в последние годы – еще и при относительно небольших финансовых затратах на это.

По теме:
Салах празднует. Египет вышел в финальный раунд чемпионата мира
Кейн, Холанд и Мбаппе первыми из топ-5 лиг совершили 10+ голевых действий
Реал готов продать звезду. Все ради обладателя Золотого мяча
статьи эксклюзив Родри Мохамед Салах Фил Фоден Адемола Лукман Гарри Кейн Букайо Сака Винисиус Жуниор
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Футбол | 08 октября 2025, 14:48 5
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара

ПСЖ предложил за юного вингера 230 миллионов евро

Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09 октября 2025, 07:36 12
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр

Евгений Селезнев рассказал шокирующую новость

Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Футбол | 08.10.2025, 15:44
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09.10.2025, 07:08
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Довбик назвал известного футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную
Футбол | 09.10.2025, 09:11
Довбик назвал известного футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную
Довбик назвал известного футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
07.10.2025, 20:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем