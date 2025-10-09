Олег ДУЛУБ: «Этот коуч является недооцененным тренером в Украине»

Известный тренер Олег Дулуб расхвалил Дмитрия Михайленко и его тренерский штаб после чемпионата мира 2025 года, где юниорская сборная Украины вылетела в 1/8 финала турнира

– Как в целом оцените работу Дмитрия Михайленко и его штаба на турнире в Чили? Для многих болельщиков это уже подзабытый специалист, когда-то возглавлявший Днепр, затем Днепр-1, после чего поехал тренировать на Кипр и скрылся с радаров.

– Я с вами соглашусь, что Михайленко является недооцененным тренером в Украине. Он в свое время уехал за границу, получая западный опыт, совершенствовал язык, двигался, развивался.

С того, что я видел, как команда проходила по дистанции, мне нравится. Даже в игре с Испанией. Совершенно неожиданное решение с переходом на систему 4-4-2. Думаю, что именно из-за дисквалификации Синчука. А позже переход на 4-3-3 в конце игры. Это свидетельствует об управлении тренера игрой, правильной реакции на ход игры. Тренерский штаб Михайленко заслуживает достаточно высокой оценки за свою работу, – сказал Дулуб.

Подопечные Дмитрия Михайленко вылетели из розыгрыша ЧМ-2025. «Сине-желтые» заняли первое место в групповом этапе, но не смогли обыграть представителей Испании в 1/8 финала турнира (0:1)