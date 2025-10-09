Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ДУЛУБ: «Этот коуч является недооцененным тренером в Украине»
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2025, 16:09 |
492
0

Олег ДУЛУБ: «Этот коуч является недооцененным тренером в Украине»

Олег Дулуб расхвалил Дмитрия Михайленко

09 октября 2025, 16:09 |
492
0
Олег ДУЛУБ: «Этот коуч является недооцененным тренером в Украине»
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб расхвалил Дмитрия Михайленко и его тренерский штаб после чемпионата мира 2025 года, где юниорская сборная Украины вылетела в 1/8 финала турнира

– Как в целом оцените работу Дмитрия Михайленко и его штаба на турнире в Чили? Для многих болельщиков это уже подзабытый специалист, когда-то возглавлявший Днепр, затем Днепр-1, после чего поехал тренировать на Кипр и скрылся с радаров.

– Я с вами соглашусь, что Михайленко является недооцененным тренером в Украине. Он в свое время уехал за границу, получая западный опыт, совершенствовал язык, двигался, развивался.

С того, что я видел, как команда проходила по дистанции, мне нравится. Даже в игре с Испанией. Совершенно неожиданное решение с переходом на систему 4-4-2. Думаю, что именно из-за дисквалификации Синчука. А позже переход на 4-3-3 в конце игры. Это свидетельствует об управлении тренера игрой, правильной реакции на ход игры. Тренерский штаб Михайленко заслуживает достаточно высокой оценки за свою работу, – сказал Дулуб.

Подопечные Дмитрия Михайленко вылетели из розыгрыша ЧМ-2025. «Сине-желтые» заняли первое место в групповом этапе, но не смогли обыграть представителей Испании в 1/8 финала турнира (0:1)

По теме:
США U-20 – Италия U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Парагвай U20 – Норвегия U20, Япония U20 – Франция U20. Смотреть онлайн LIVE
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20 Олег Дулуб Дмитрий Михайленко
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальта – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09 октября 2025, 15:44 0
Мальта – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Мальта – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 9 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Футбол | 09 октября 2025, 06:05 1
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4

Вечером 8 октября состоялись матчи 1-го тура основного раунда женской ЛЧ

Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера
Футбол | 08.10.2025, 17:58
Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера
Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09.10.2025, 07:08
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.10.2025, 12:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
08.10.2025, 00:40
Бокс
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 5
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 2
Футбол
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем