Богдан БОЙКО: Бартулович четко понимает, как должен работать Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» продолжает демонстрировать стабильную форму: 8 матчей без поражений, уверенная игра и ощущение растущей поддержки болельщиков.

Президент «Металлиста 1925» Богдан Бойко рассказал, как клуб выстраивает систему во всех направлениях, что изменилось после прихода главного тренера Младена Бартуловича и почему для команды важна не только серия результатов, но и доверие харьковчан.

– После серии игр без поражений, где были победы и ничьи – в поединках с «Динамо» и «Шахтером», как вы оцениваете промежуточный результат команды на этом этапе?

– В этих результатах мы видим позитивные сигналы: команда растет и становится более уверенной. Но для нас важно не расслабляться, ведь впереди еще очень много ответственных матчей. Это лишь этап пути. Пока рано делать большие выводы – нужно продолжать и дальше стабильно работать.

– Можно ли сказать, что постепенное улучшение результатов восстанавливает доверие харьковского болельщика к команде?

– Мы чувствуем, что поддержка со стороны болельщиков растет. Это очень мотивирует. Но доверие нужно не просто завоевать – его нужно постоянно подтверждать. Поэтому мы движемся шаг за шагом и делаем все возможное, чтобы люди гордились клубом и всегда его поддерживали.

Читайте также: Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

– Шесть матчей без поражений – это уже определенная тенденция. Какие, по вашему мнению, ключевые внутренние изменения произошли в клубе в последнее время и помогли достичь стабильности?

– У нас летом произошли кадровые изменения – пришел новый главный тренер Младен Бартулович, был по-новому сформирован тренерский штаб, появились новые игроки. Но при этом важно подчеркнуть: это не просто эффект краткосрочных решений. В клубе уже более двух лет ведется системная работа, направленная на то, чтобы выстроить слаженную структуру в каждом направлении деятельности ФК «Металлист 1925». Мы уделяем внимание всем направлениям: спортивному, административному, медийному, аналитическому – ничего не оставляем без внимания. Именно такая последовательная, ежедневная работа формирует тот фундамент, который сейчас дает результат.

– Приход в команду тренера Младена Бартуловича показал положительный результат. Какой момент убедил вас: «он – наш»?

– Еще с нашего первого общения с Младеном Бартуловичем мы увидели, что его подход совпадает с нашим видением развития клуба. Он четко понимает, как должна работать команда, обладает глубоким пониманием игры, не боится брать на себя ответственность и имеет системное мышление. Но не менее важны его личные качества. С самого начала стало ясно, что он – именно тот человек, с которым нам комфортно работать: близкий нам по ценностям, в отношении к людям, к футболу, к делу. Промежуточные результаты нового сезона лишь подтверждают правильность этого выбора.

– Есть ли у клуба какие-то внутренние поощрения или принципы, как поддерживать мотивацию футболистов в случае положительной серии результатов?

– У нас есть внутрикомандные механизмы мотивации. Но главный стимул для каждого – это стабильный прогресс, результат и доверие со стороны клуба и болельщиков. Мы строим систему, которая работает не от случая к случаю, а на перспективу. И если наши результаты останутся такими же, как сейчас, или станут еще лучше, тогда каждый футболист, каждый сотрудник клуба, каждый болельщик получит максимальное удовольствие от этого процесса. В такой ситуации не будет тех, кто проиграл.