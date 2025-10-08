Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан БОЙКО: Бартулович четко понимает, как должен работать Металлист 1925
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 02:27 | Обновлено 08 октября 2025, 02:59
58
0

Богдан БОЙКО: Бартулович четко понимает, как должен работать Металлист 1925

Президент Металлиста 1925 ответил на актуальные вопросы

08 октября 2025, 02:27 | Обновлено 08 октября 2025, 02:59
58
0
Богдан БОЙКО: Бартулович четко понимает, как должен работать Металлист 1925
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Харьковский «Металлист 1925» продолжает демонстрировать стабильную форму: 8 матчей без поражений, уверенная игра и ощущение растущей поддержки болельщиков.

Президент «Металлиста 1925» Богдан Бойко рассказал, как клуб выстраивает систему во всех направлениях, что изменилось после прихода главного тренера Младена Бартуловича и почему для команды важна не только серия результатов, но и доверие харьковчан.

– После серии игр без поражений, где были победы и ничьи – в поединках с «Динамо» и «Шахтером», как вы оцениваете промежуточный результат команды на этом этапе?

– В этих результатах мы видим позитивные сигналы: команда растет и становится более уверенной. Но для нас важно не расслабляться, ведь впереди еще очень много ответственных матчей. Это лишь этап пути. Пока рано делать большие выводы – нужно продолжать и дальше стабильно работать.

– Можно ли сказать, что постепенное улучшение результатов восстанавливает доверие харьковского болельщика к команде?

– Мы чувствуем, что поддержка со стороны болельщиков растет. Это очень мотивирует. Но доверие нужно не просто завоевать – его нужно постоянно подтверждать. Поэтому мы движемся шаг за шагом и делаем все возможное, чтобы люди гордились клубом и всегда его поддерживали.

– Шесть матчей без поражений – это уже определенная тенденция. Какие, по вашему мнению, ключевые внутренние изменения произошли в клубе в последнее время и помогли достичь стабильности?

– У нас летом произошли кадровые изменения – пришел новый главный тренер Младен Бартулович, был по-новому сформирован тренерский штаб, появились новые игроки. Но при этом важно подчеркнуть: это не просто эффект краткосрочных решений. В клубе уже более двух лет ведется системная работа, направленная на то, чтобы выстроить слаженную структуру в каждом направлении деятельности ФК «Металлист 1925». Мы уделяем внимание всем направлениям: спортивному, административному, медийному, аналитическому – ничего не оставляем без внимания. Именно такая последовательная, ежедневная работа формирует тот фундамент, который сейчас дает результат.

– Приход в команду тренера Младена Бартуловича показал положительный результат. Какой момент убедил вас: «он – наш»?

– Еще с нашего первого общения с Младеном Бартуловичем мы увидели, что его подход совпадает с нашим видением развития клуба. Он четко понимает, как должна работать команда, обладает глубоким пониманием игры, не боится брать на себя ответственность и имеет системное мышление. Но не менее важны его личные качества. С самого начала стало ясно, что он – именно тот человек, с которым нам комфортно работать: близкий нам по ценностям, в отношении к людям, к футболу, к делу. Промежуточные результаты нового сезона лишь подтверждают правильность этого выбора.

– Есть ли у клуба какие-то внутренние поощрения или принципы, как поддерживать мотивацию футболистов в случае положительной серии результатов?

– У нас есть внутрикомандные механизмы мотивации. Но главный стимул для каждого – это стабильный прогресс, результат и доверие со стороны клуба и болельщиков. Мы строим систему, которая работает не от случая к случаю, а на перспективу. И если наши результаты останутся такими же, как сейчас, или станут еще лучше, тогда каждый футболист, каждый сотрудник клуба, каждый болельщик получит максимальное удовольствие от этого процесса. В такой ситуации не будет тех, кто проиграл.

По теме:
В Кривбассе рассказали, сколько времени пропустят два ключевых игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег попрощался с двумя тренерами-ассистентами
Кривбасс: в паузе без спарринга и с травмированными игроками
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Богдан Бойко Младен Бартулович
Николай Степанов Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Футбол | 07 октября 2025, 15:03 25
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?

Алексей Сливченко пытается уловить логику решений тренерского штаба Сергея Реброва…

Маврикий – Камерун. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08 октября 2025, 03:51 0
Маврикий – Камерун. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Маврикий – Камерун. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 8 октября и начнется в 16:00 по Киеву

Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07.10.2025, 07:10
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами
Футбол | 07.10.2025, 21:03
Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами
Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
06.10.2025, 09:30
Авто/мото
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
06.10.2025, 06:16 1
Футбол
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
06.10.2025, 07:21
Бокс
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 9
Футбол
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем