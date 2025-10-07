Transfermarkt снизил оценочную стоимость звезды сборной Украины

Веб-портал Transfermarkt снизил оценочную стоимость украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика.

Теперь 28-летнего футболиста оценивают в 25 миллионов евро, что на 5 миллионов меньше, чем после июньского обновления цен игроков. Пиковой ценой на Артема было 35 миллионов евро – тогда украинец еще был игроком «Жироны».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей.

