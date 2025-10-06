«Все было близко». Известно, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб

Итальянский журналист Якопо Мирабелла рассказал, почему украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик так и не сменил клубную прописку летом.

«Честно говоря, Довбик был очень близок к продаже в «Наполи». Он, как и Пеллегрини, уже был игроком с упакованными чемоданами. Ожидалось значительное предложение по украинцу, но спортивный директор «Ромы» Массара, к сожалению, его так и не получил из-за ограничений, наложенных финансовым фейр-плей. Именно поэтому клубу пришлось оставить этих игроков.

«Наполи» интересовался Довбиком, как и «Милан». Последний, пожалуй, даже больше. Были даже разговоры об обмене с Хименесом, но все сорвалось. И, должен сказать, в итоге все сложилось хорошо: мне лично Довбик очень нравится, это очень функциональный игрок для Серии А.

Начало сезона, очевидно, было непростым с психологической точки зрения: мы говорим о игроках, которые понимают, что не вписываются в технический проект Гасперини, но в итоге вынуждены отдавать все силы ради команды», – сказал Мирабелла в эфире программы 1 Football Club на радиостанции 1 Station.