Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Все было близко». Известно, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб
Италия
06 октября 2025, 15:56 |
1413
0

«Все было близко». Известно, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб

Якопо Мирабелла рассказал подробности касательно украинского нападающего Ромы

06 октября 2025, 15:56 |
1413
0
«Все было близко». Известно, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Якопо Мирабелла рассказал, почему украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик так и не сменил клубную прописку летом.

«Честно говоря, Довбик был очень близок к продаже в «Наполи». Он, как и Пеллегрини, уже был игроком с упакованными чемоданами. Ожидалось значительное предложение по украинцу, но спортивный директор «Ромы» Массара, к сожалению, его так и не получил из-за ограничений, наложенных финансовым фейр-плей. Именно поэтому клубу пришлось оставить этих игроков.

«Наполи» интересовался Довбиком, как и «Милан». Последний, пожалуй, даже больше. Были даже разговоры об обмене с Хименесом, но все сорвалось. И, должен сказать, в итоге все сложилось хорошо: мне лично Довбик очень нравится, это очень функциональный игрок для Серии А.

Начало сезона, очевидно, было непростым с психологической точки зрения: мы говорим о игроках, которые понимают, что не вписываются в технический проект Гасперини, но в итоге вынуждены отдавать все силы ради команды», – сказал Мирабелла в эфире программы 1 Football Club на радиостанции 1 Station.

По теме:
Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»
Маркевич выбрал между Довбиком и Ванатом
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он мог бы играть так на любой позиции в атаке»
Артем Довбик Рома Рим Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 10:22 7
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо

Денису не понравились слова Александра Шовковского

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 06:23 38
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Футбол | 06.10.2025, 09:21
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Лига фанерных грандов
Футбол | 06.10.2025, 17:00
Лига фанерных грандов
Лига фанерных грандов
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Бокс | 06.10.2025, 07:59
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 241
Футбол
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
04.10.2025, 22:30
Бокс
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 17
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 18
Футбол
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем