Италия
30 сентября 2025, 23:28
Гасперини изменил планы по Довбику. Известно, что решил тренер Ромы

Рулевой римлян рассматривает украинца как основного форварда в команде

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини изменил свои планы в отношении украинского форварда своей команды Артема Довбика, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, руководитель «волков» начал рассматривать 28-летнего нападающего как основного игрока в коллективе, ставя его выше его конкурента Эвана Фергюсона.

Своим решением главный тренер римской команды хочет придать украинцу уверенности, чтобы тот начал демонстрировать стабильность и результативную игру.

Ранее итальянский журналист оценил прогресс Довбика.

