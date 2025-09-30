Гасперини изменил планы по Довбику. Известно, что решил тренер Ромы
Рулевой римлян рассматривает украинца как основного форварда в команде
Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини изменил свои планы в отношении украинского форварда своей команды Артема Довбика, сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, руководитель «волков» начал рассматривать 28-летнего нападающего как основного игрока в коллективе, ставя его выше его конкурента Эвана Фергюсона.
Своим решением главный тренер римской команды хочет придать украинцу уверенности, чтобы тот начал демонстрировать стабильность и результативную игру.
Ранее итальянский журналист оценил прогресс Довбика.
