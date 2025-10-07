Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Мои слова исказили». Турецкий тренер извинился перед Тураном и Шахтером
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 23:50 | Обновлено 07 октября 2025, 23:51
«Мои слова исказили». Турецкий тренер извинился перед Тураном и Шахтером

Риза Чалымбай был вынужден объяснить свое заявление

«Мои слова исказили». Турецкий тренер извинился перед Тураном и Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий тренер Риза Чалимбай объяснил свои слова о приходе в донецкий «Шахтер» своего соотечественника и коллеги Арды Турана. Тогда 62-летний специалист заявил: «Его туда забрали агенты».

«Я сказал: «Агенты забирают игроков и тренеров. Арда нашел очень хорошего агента, и тот забрал его туда». Позвольте мне привести пример: я поехал в Трабзон и тренировал там. Меня туда отвел агент Арды.

В этом и суть – я говорю, что меня туда отвел агент. Я – хороший тренер, но меня туда привел агент. Мои слова были искажены, ведь у людей были скрытые мотивы», – цитирует Чалимбая t24.com.tr.

Сообщалось, что Туран не дает играть футболисту «Шахтера» из-за лишнего веса.

По теме:
Автор гола в ворота Динамо надеется на вызов в сборную Украины
ФОТО. Умер легендарный экс-игрок и тренер Карпат. Чем известен Юрий Сусла?
Ушел из жизни первый вратарь в истории Карпат
Арда Туран Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
