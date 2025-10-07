«Мои слова исказили». Турецкий тренер извинился перед Тураном и Шахтером

Турецкий тренер Риза Чалимбай объяснил свои слова о приходе в донецкий «Шахтер» своего соотечественника и коллеги Арды Турана. Тогда 62-летний специалист заявил: «Его туда забрали агенты».

«Я сказал: «Агенты забирают игроков и тренеров. Арда нашел очень хорошего агента, и тот забрал его туда». Позвольте мне привести пример: я поехал в Трабзон и тренировал там. Меня туда отвел агент Арды.

В этом и суть – я говорю, что меня туда отвел агент. Я – хороший тренер, но меня туда привел агент. Мои слова были искажены, ведь у людей были скрытые мотивы», – цитирует Чалимбая t24.com.tr.

Сообщалось, что Туран не дает играть футболисту «Шахтера» из-за лишнего веса.