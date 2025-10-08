Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СЕЛЕЗНЕВ: «Президент сказал, что никуда не поеду. Плакал, не хотел играть»
08 октября 2025, 20:00 | Обновлено 08 октября 2025, 20:55
СЕЛЕЗНЕВ: «Президент сказал, что никуда не поеду. Плакал, не хотел играть»

Евгений рассказал, как мог перейти в «Галатасарай»

СЕЛЕЗНЕВ: «Президент сказал, что никуда не поеду. Плакал, не хотел играть»
УАФ. Евгений Селезнев

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, как сорвался его трансфер в «Галатасарай».

«Фатих Терим звал меня в «Галатасарай», и это была моя мечта. Муслера даже спрашивал: «Почему не приехал? Мы тебя ждали». Но президент «Акхисарспора» не отпустил – сказал, что никуда не пойду, хотя было официальное обращение.

После этого я сломался — перестал тренироваться, играть, меня перевели в U-17. Уволили сильного тренера Сафета Сушича, начался хаос. Было очень тяжело: я отдал клубу все, а меня не отпустили в команду мечты. Сидел в раздевалке, плакал и решил, что больше не хочу играть. Мне было 33, за меня предлагали хорошие деньги, болельщики ждали – это был серьезный удар», – сказал Селезнев.

