СЕЛЕЗНЕВ: «Президент сказал, что никуда не поеду. Плакал, не хотел играть»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, как сорвался его трансфер в «Галатасарай».

«Фатих Терим звал меня в «Галатасарай», и это была моя мечта. Муслера даже спрашивал: «Почему не приехал? Мы тебя ждали». Но президент «Акхисарспора» не отпустил – сказал, что никуда не пойду, хотя было официальное обращение.

После этого я сломался — перестал тренироваться, играть, меня перевели в U-17. Уволили сильного тренера Сафета Сушича, начался хаос. Было очень тяжело: я отдал клубу все, а меня не отпустили в команду мечты. Сидел в раздевалке, плакал и решил, что больше не хочу играть. Мне было 33, за меня предлагали хорошие деньги, болельщики ждали – это был серьезный удар», – сказал Селезнев.