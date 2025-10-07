Бывший нападающий национальной сборной Украины и ряда команд Украинской Премьер-лиги Евгений Селезнев рассказал, где работает после завершения футбольной карьеры:

«Занимаюсь, работаю. Я советник министра молодежи и спорта (Матвея Бедного – прим.). Больше по спорту. Особенно, чтобы что-то выделить, то ничего».

На счету Евгения Селезнева 58 матчей и 11 забитых мячей в составе национальной сборной Украины.

Ранее Евгений Селезнев второй раз стал отцом.