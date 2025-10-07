Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Селезнев рассказал, где работает после завершения футбольной карьеры
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 17:50 |
1607
4

Селезнев рассказал, где работает после завершения футбольной карьеры

Евгений является советником министра молодежи и спорта

07 октября 2025, 17:50 |
1607
4 Comments
Селезнев рассказал, где работает после завершения футбольной карьеры
ФК Минай. Евгений Селезнев

Бывший нападающий национальной сборной Украины и ряда команд Украинской Премьер-лиги Евгений Селезнев рассказал, где работает после завершения футбольной карьеры:

«Занимаюсь, работаю. Я советник министра молодежи и спорта (Матвея Бедного – прим.). Больше по спорту. Особенно, чтобы что-то выделить, то ничего».

На счету Евгения Селезнева 58 матчей и 11 забитых мячей в составе национальной сборной Украины.

Ранее Евгений Селезнев второй раз стал отцом.

По теме:
Украина требует недопуска нейтралов к ЧМ по гребному слалому
НОК и Минспорта требуют не допустить рф и рб на ЧМ по тяжелой атлетике
Михаил МЕЛЬНИК: Воюем против ядерных держав. Мы сильны, но нам тяжело
Евгений Селезнев Матвей Бидный Министерство молодежи и спорта
Дмитрий Вус Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07 октября 2025, 07:10 32
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

Андрей Лунин хотел быть первым номером в команде

ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Футбол | 07 октября 2025, 14:59 9
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины

Тымчик не поможет команде в матчах отбора ЧМ-2026

Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Футбол | 07.10.2025, 11:29
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
ОФИЦИАЛЬНО. Не Бускетс. Еще одна легенда Барсы завершит карьеру в Майами
Футбол | 07.10.2025, 18:26
ОФИЦИАЛЬНО. Не Бускетс. Еще одна легенда Барсы завершит карьеру в Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Не Бускетс. Еще одна легенда Барсы завершит карьеру в Майами
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07.10.2025, 08:06
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
"Більше по спорту. Особливо, аби щось виокремити ,- то нічого". Зрозуміло. Х..ї пинає. Нічим, короче. Зате при міністерстві, млять.
Ответить
+3
easterly
Ну тепер хоч сім"ю накормить
Ответить
+1
didora
Бандит взяв у помічники ще одного бандита. Якесь міністерство бандитів.
Ответить
+1
MaximusOne
Так цей міністр спорту був помічником-консультантом Портнова, прикольно раз. А те що він являючись бодібілдером є представником Ради Європи у Всесвітньому антидопінговому агентстві, прикольно два.
Ответить
+1
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
06.10.2025, 23:01
Бокс
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
06.10.2025, 03:29
Бокс
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем