Украина. Премьер лига07 октября 2025, 17:50 |
1607
4
Селезнев рассказал, где работает после завершения футбольной карьеры
Евгений является советником министра молодежи и спорта
07 октября 2025, 17:50 |
1607
Бывший нападающий национальной сборной Украины и ряда команд Украинской Премьер-лиги Евгений Селезнев рассказал, где работает после завершения футбольной карьеры:
«Занимаюсь, работаю. Я советник министра молодежи и спорта (Матвея Бедного – прим.). Больше по спорту. Особенно, чтобы что-то выделить, то ничего».
На счету Евгения Селезнева 58 матчей и 11 забитых мячей в составе национальной сборной Украины.
Ранее Евгений Селезнев второй раз стал отцом.
"Більше по спорту. Особливо, аби щось виокремити ,- то нічого". Зрозуміло. Х..ї пинає. Нічим, короче. Зате при міністерстві, млять.
Ну тепер хоч сім"ю накормить
Бандит взяв у помічники ще одного бандита. Якесь міністерство бандитів.
Так цей міністр спорту був помічником-консультантом Портнова, прикольно раз. А те що він являючись бодібілдером є представником Ради Європи у Всесвітньому антидопінговому агентстві, прикольно два.
