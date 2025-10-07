Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 октября 2025, 21:21
Арсенал может переехать на Уэмбли. Все из-за планов на Эмирейтс

Лондонцы хотели бы расширить свой нынешний домашний стадион



Руководство «Арсенала» рассматривает планы по увеличению вместимости домашнего клубного стадиона «Эмирейтс», построенного в 2006 году.

С нынешних 60 тысяч зрителей арена может увеличить вместимость до 70 тысяч, что сделает ее крупнейшей клубной в Лондоне, опередив стадионы «Тоттенхэма» (62850) и «Вест Хэма» (62500).

Расширение домашней арены, как ожидается, позволит «Арсеналу» зарабатывать ежегодно на несколько десятков миллионов фунтов больше, нежели сейчас.

Однако потенциальная реконструкция будет непростой. Клуб ограничен в своих возможностях в плане строительных работ из-за инфраструктуры и формы его нынешнего стадиона, а также окружающей территории Северного Лондона. Велись спекулятивные разговоры о многочисленных способах решения этой проблемы, включая использование частных лож, изменение размера сидений и расстояния между ними, а также регулировку уклона трибун, но все они сопряжены с определенными сложностями.

Окончательное решение еще не принято, но в «Арсенале» рассматривают возможность временного переезда на «Уэмбли», если реконструкция их арены затянется более чем на пару месяцев во время межсезонья.

Работы оцениваются в несколько сотен миллионов евро, но потенциальные изменения, если клуб на них решится, наступят не ранее, чем через несколько лет. Пока речь идет лишь о предварительных планах и расчетах.

Отмечается, что боссы «Арсенала» были вдохновлены опытом коллег из «Реала», который проводил работы по реконструкции стадиона без переноса домашних матчей с сооружения.

Арсенал Лондон стадион Уэмбли Эмирейтс стадионы Английская Премьер-лига
Алексей Сливченко Источник: The Telegraph


