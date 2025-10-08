Автор гола в ворота Динамо надеется на вызов в сборную Украины

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Иван Литвиненко признался, что мечтает получить от главного тренера сборной Украины Сергея Реброва вызов в национальную команду.

‒ Какая твоя профессиональная цель в ближайшее время?

‒ Больше всего я хотел бы сыграть за национальную сборную Украины. Если анализировать мой путь, где я был два года назад, что прошел и где я сейчас, я понимаю, что нет ничего невозможного. Сейчас вызвали Велетня, молодым ребятам дают шанс в сборной.

Тот же Ваня Калюжный, попавший в сборную в 27. Он показал, что может играть в футбол, и его вызвали в сборную. Потому это моя мечта, однозначно. Буду работать и мечтать об этом.

‒ А если говорить о клубном футболе?

‒ Конечно, это еврокубки. Потому что и президент, и клуб все делает для того, чтобы мы там были. И я надеюсь, что пройдет немного времени, как мы достигнем этого. Такой тяжелый был прошлый год, когда мы выходили из Первой лиги, было много нефарта для нас. Может, где-то в этом сезоне оно все вернется. Мы очень плодотворно работаем для этого.

Я уже играл в квалификации Лиги конференций, провел два матча. Но главная мечта – это сборная Украины, а вторая – услышать гимн Лиги чемпионов, – рассказал Литвиненко.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел восемь матчей за харьковский клуб, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В поединке восьмого тура Литвиненко помог «Металлисту 1925» вырвать ничью с киевским «Динамо», забив важный гол на 58-й минуте.