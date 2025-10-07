Экс-арбитр ФИФА: «Очередь дошла до Динамо. Не поставили чистый пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек раскритиковал судейство в матче восьмого тура чемпионата Украины, где киевское «Динамо» сыграло вничью против харьковского «Металлиста 1925» (1:1).

«Уже ошибаются не просто против обычных клубов, но и против грандов нашего футбола. Недавно «Шахтер» по делу жаловался на судейство, где в двух матчах были результативные судейские ошибки. Теперь очередь дошла и до «Динамо».

Почему произошло падение Буяльского? Ответ прост и очевиден. Потому что было явное нарушение против динамовца. Буяльский владел мячом, а защитник харьковского клуба хотел выбить круглого, но промахнулся и зарядил по ноге соперника. Это очевидное нарушение. Копиевский находился в хорошей позиции и все видел, но принял странное решение.

Вместо пенальти он показал, что Буяльский упал по своей инициативе, и коснулся мяча рукой, тем самым назначив штрафной в пользу «Металлиста 1925». Ну, ладно, арбитр не видел или не хотел увидеть явного нарушения. Зачем тогда арбитр VAR Коваленко? Он-то все отчетливо видел – удар по ноге. Однако так же, как и у Копиевского, произошло какое-то помутнение зрения.

И как оценивать действие двоих арбитров? Как умышленное или как следствие низкой квалификации? Пойди, догадайся. После таких ошибок арбитры просто бросают тень на свои поступки. В каждом туре – ошибки, скандалы, но все остается постоянным: арбитры неприкосновенны. Нужна ответственность. Не просто извинения после игры, а конкурентные решения – относительно арбитров и системы VAR», – остался недоволен Шебек.