  Экс-арбитр ФИФА: «Очередь дошла до Динамо. Не поставили чистый пенальти»
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 10:55
Экс-арбитр ФИФА: «Очередь дошла до Динамо. Не поставили чистый пенальти»

Сергей Шебек раскритиковал действия рефери в матче киевского клуба против «Металлиста 1925»

Динамо – Металлист 1925

Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек раскритиковал судейство в матче восьмого тура чемпионата Украины, где киевское «Динамо» сыграло вничью против харьковского «Металлиста 1925» (1:1).

«Уже ошибаются не просто против обычных клубов, но и против грандов нашего футбола. Недавно «Шахтер» по делу жаловался на судейство, где в двух матчах были результативные судейские ошибки. Теперь очередь дошла и до «Динамо».

Почему произошло падение Буяльского? Ответ прост и очевиден. Потому что было явное нарушение против динамовца. Буяльский владел мячом, а защитник харьковского клуба хотел выбить круглого, но промахнулся и зарядил по ноге соперника. Это очевидное нарушение. Копиевский находился в хорошей позиции и все видел, но принял странное решение.

Вместо пенальти он показал, что Буяльский упал по своей инициативе, и коснулся мяча рукой, тем самым назначив штрафной в пользу «Металлиста 1925». Ну, ладно, арбитр не видел или не хотел увидеть явного нарушения. Зачем тогда арбитр VAR Коваленко? Он-то все отчетливо видел – удар по ноге. Однако так же, как и у Копиевского, произошло какое-то помутнение зрения.

И как оценивать действие двоих арбитров? Как умышленное или как следствие низкой квалификации? Пойди, догадайся. После таких ошибок арбитры просто бросают тень на свои поступки. В каждом туре – ошибки, скандалы, но все остается постоянным: арбитры неприкосновенны. Нужна ответственность. Не просто извинения после игры, а конкурентные решения – относительно арбитров и системы VAR», – остался недоволен Шебек.

Николай Титюк Источник: UA-Football
u6464u
Зарядив по нозі , ти хоч момент то бачив , доторкнувся до ноги а не зарядив , чиста жовта картка Буяльському , за симуляцію, арбітри як завжди тягнуть це ОПЗЖ не дно , і зараз починається тиск на арбітрів , виходьте і починайте гру з одинадцятиметрових в бік  суперників ОПЗЖ. Красені ,вже липовими чемпіонами стали, подивилась вся Європа.
Ответить
-1
kotofej1964
Ну так что тут удивительного. После результативной ошибки, повлиявшей на исход матча, один из наших судей, не будем показывать пальцем, получил право обслуживать иатчи на международной арене. Если всех так будут "наказывать" то и судейство у нас будет соответствующим...
Ответить
-1
