Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 8-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» терпит первое крупное поражение в чемпионатах Украины с 13 марта 2016 года.

Горняки 9-й раз в истории уступают соперникам с разницей в три и более мяча, при этом впервые в родных стенах.

Оранжево-черные прерывают беспроигрышную серию, которая составила 12 матчей (+7=5). Последний раз дончане уходили с поля побежденными 19 апреля – 2:4 дома с «Колосом».

Горняки терпят 40-е поражение на своем поле, а «сиреневые» одерживают 10-ю победу в гостях.

«Шахтер» поражает ворота соперников в общем 10 игр подряд, а дома – 17.

Мяч, забитый Денисом Кузыком, оказывается 300-м, пропущенным дончанами в родных стенах.

ФК ЛНЗ. Денис Кузык

250-й матч за оранжево-черных проводит Николай Матвиенко (ЧУ – 164, КУ – 15, СК – 2, ЕК – 69).

ЛНЗ впервые берет верх над «Шахтером», которому уступил во всех 4-х предыдущих встречах.

Подопечные Виталия Пономарева становятся авторами 10-й крупной победы в этом сезоне.

«Динамо» проводит 500-й поединок в УПЛ на своем поле.

Динамовцы продлевают свою рекордную общую беспроигрышную серию до 40 матчей (+26=14), а домашнюю – до 28 (+21=7).

Бело-синие подписывают 4-ю мировую подряд, устанавливая новое клубное достижение.

Киевляне 70-й раз делят очки с гостями.

Динамовцы забивают в общем 10 игр кряду, а в родных стенах – 15.

Назар Волошин 3-й раз поражает ворота «Металлиста 1925».

Назар Волошин проводит 100-й матч за «Динамо» (ЧУ – 71, КУ – 6, ЕК – 23) и забивает 20-й мяч в рядах бело-синих (ЧУ – 13, КУ – 2, ЕК – 5).

«Металлист 1925» устанавливает личный рекорд, продлив беспроигрышную серию до 6 игр (+4=2).

«Полесье» одерживает рекордную 4-ю победу подряд (мячи 11-1), а «Полтава» терпит 3-е поражение кряду (мячи 0-7).

Подопечные Руслана Ротаня повторяют клубное достижение, продлив безничейную серию до 8 игр (+5-3).

30-й матч в УПЛ в качестве капитана проводит Руслан Бабенко.

Эдуард Сарапий становится автором 10-го гола черно-зеленых с пенальти.

«Полтава» терпит самое крупное поражение в элитном дивизионе.

Малиново-золотые обходятся без голов 339 минут кряду.

Патрик ван Леувен празднует 30-ю викторию в УПЛ.

Домашняя безничейная серия «Кривбасса» достигает 13 игр (+8-5).

«Кудровка» терпит 4-е поражение подряд в гостях (мячи 2-9).

Автогол Александра Кемкина на 311-й минуте прерывает безголевую серию подопечных Василия Баранова на чужих полях

«Рух» 3-й раз подряд побеждает в гостях у «Колоса» (мячи 4-0).

Желто-черные празднуют 40-ю викторию в элитном дивизионе.

Подопечные Ивана Федыка прерывают «рекордную» общую проигрышную серию из 6 матчей и гостевую - из 3-х.

«Рух» продлевает общую безничейную серию до 8 игр (+2-6), повторяя личный рекорд, а гостевую – до 10 (+5-5), обновляя клубное достижение.

Желто-черные завершают две свои безголевые серии: общую - на 423 минуте и гостевую - на 331-й.

«Рух» проводит 20-й сухой матч на чужих полях.

«Колос» не забивает желто-черным в общем 415 минут кряду, а в родных стенах – 277.

«Карпаты» обновляют два личных рекорда, продлив голевую гостевую серию до 9 матчей и не пропуская на чужих полях 227 минут подряд.

Брунинью забивает 11-й мяч в чемпионатах Украины и становится новым рекордсменом «львов», обойдя Амбросия Чачуа.

«Александрия» пропускает 50-й мяч с пенальти.

«Эпицентр» терпит в общем 3-е поражение подряд (мячи 6-9), а на своем поле – 4-е (мячи 6-12).

«Заря» пропускает в гостях 12 игр кряду.

«Оболонь» 3-й раз подряд делит очки с «Вересом» на своем поле.

Ровенчане подписывают 30-ю мировую с хозяевами.

Красно-черные завершают свою рекордную гостевую сухую серию – на 283-й минуте.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Алексей Паламарчук (ЛНЗ) и Артем Шулянский («Александрия»), 1-й – Арсентий Дорошенко («Полтава»), Владислав Захарченко («Динамо»), Андрей Липовуз («Эпицентр») и Зураб Рухадзе («Колос»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Владимир Салюк («Металлист 1925»).

10 мяч в УПЛ забивает Егор Назарина, 5-й – Глейкер Мендоса (первый в ворота «Кудровки») и Бабукар Фааль, 1-й – Нил Коч (в 7-й игре) и Василий Курко (в 80-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Денис Кузык и Артур Рябов (оба – ЛНЗ).

2-й дубль в украинских чемпионатах делает Глейкер Мендоса.

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Бабукар Фааль становится автором 150-го гола сезона-2025/26, а Николай Гайдучик забивает 30-й мяч джокеров.

3-й раз поражает свои ворота Валерий Дубко, 1-й – Александр Кемкин (в 41-м матче) и Мигел Кампуш (в 43-м).

4-й пенальти из 5 реализовывает Брунинью, 3-й из 4-х – Остап Притула.

1-й мяч в УПЛ пропускает Вадим Сташкив (на 104-й минуте).

50-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Славянска Александр Омельченко, 40-й – харьковчанин Дмитрий Панчишин.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ