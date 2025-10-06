Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»

Вингер национальной сборной Украины Владислав Велетень вспомнил свою службу в рядах Вооруженных сил Украины.

– У меня в один период, наверное, когда я вернулся из ВСУ, вообще пропали нервы во время матчей. Не знаю, почему так. Я не помню, когда я в последний раз так нервничал. Это было, наверное, когда я играл первые игры за «Колос», до полномасштабной войны, когда дебютировал в УПЛ – тогда, наверное, да, ножки дрожали.

– Ты уже давал интервью о своей службе в Вооруженных силах Украины, но напомни для болельщиков, которые пропустили это. Когда ты ушел в ВСУ, как это было, и когда вернулся?

– Ушел в ТрО, был в Киеве. Затем Президент подписал указ, что ТрО может отправляться в другие точки, кроме своего места дислокации. Наша бригада поехала в Донецкую область. И все, в принципе.

– Ты не занимался футболом, ты совсем другой работой занимался. Насколько тяжело далось это возвращение?

– Очень тяжело далось, наверное, потому что, скажем так, физическое состояние было… Хоть я и старался его поддерживать, но когда я приехал, у меня, если не ошибаюсь, было 8 кг лишнего веса.

Ранее Владислав Велетень получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.