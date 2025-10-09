Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 00:15 |
Динамо столкнулось с проблемой в случае увольнения Шовковского

Клуб не видит реальных кандидатов на замену тренеру

09 октября 2025, 00:15 |
ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» неудачно начало новый сезон. Киевляне не знают вкуса побед уже в четырех матчах УПЛ подряд, вылетели сначала из Лиги чемпионов, а затем из Лиги Европы, а потом успели проиграть первый матч Лиги конференций против «Кристал Пэлес» (0:2).

Все чаще появляются слухи об отставке главного тренера киевлян Александра Шовковского. Однако украинский журналист Виктор Вацко объяснил, что на данном этапе это невозможно, поскольку руководство клуба не имеет на примете реальных кандидатов, кто смог бы возглавить клуб после Шовковского.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».

Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
