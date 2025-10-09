Динамо столкнулось с проблемой в случае увольнения Шовковского

Киевское «Динамо» неудачно начало новый сезон. Киевляне не знают вкуса побед уже в четырех матчах УПЛ подряд, вылетели сначала из Лиги чемпионов, а затем из Лиги Европы, а потом успели проиграть первый матч Лиги конференций против «Кристал Пэлес» (0:2).

Все чаще появляются слухи об отставке главного тренера киевлян Александра Шовковского. Однако украинский журналист Виктор Вацко объяснил, что на данном этапе это невозможно, поскольку руководство клуба не имеет на примете реальных кандидатов, кто смог бы возглавить клуб после Шовковского.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».