Стало известно, почему экс-тренер Реала приехал в Динамо и не остался
У Давида Беттони были слишком высокие требования
Бывший тренер мадридского «Реала» Давид Беттони, который работал помощником Зидана, вел переговоры с руководством «Динамо» о трудоустройстве.
Специалист даже приезжал в Люблин, где посещал тренировки и еврокубковый матч киевлян, но в итоге никакого сотрудничества не состоялось.
По информации Игоря Цыганыка, причиной этого стали слишком высокие требования Беттони, который сразу запросил у клуба трансферы, которые киевляне не смогли бы себе позволить.
Ранее Беттони, который работал ассистентом Зинедина Зидана, рассказал, почему в будущем может уйти работать в киевское «Динамо».
