Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему экс-тренер Реала приехал в Динамо и не остался
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 02:50 |
29
0

Стало известно, почему экс-тренер Реала приехал в Динамо и не остался

У Давида Беттони были слишком высокие требования

08 октября 2025, 02:50 |
29
0
Стало известно, почему экс-тренер Реала приехал в Динамо и не остался
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Беттони

Бывший тренер мадридского «Реала» Давид Беттони, который работал помощником Зидана, вел переговоры с руководством «Динамо» о трудоустройстве.

Специалист даже приезжал в Люблин, где посещал тренировки и еврокубковый матч киевлян, но в итоге никакого сотрудничества не состоялось.

По информации Игоря Цыганыка, причиной этого стали слишком высокие требования Беттони, который сразу запросил у клуба трансферы, которые киевляне не смогли бы себе позволить.

Ранее Беттони, который работал ассистентом Зинедина Зидана, рассказал, почему в будущем может уйти работать в киевское «Динамо».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег попрощался с двумя тренерами-ассистентами
Кривбасс: в паузе без спарринга и с травмированными игроками
Полесье в паузе чемпионата сыграет с географическим соседом
Давид Беттони Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Цыганык
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Футбол | 08 октября 2025, 00:23 1
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира U-20

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07 октября 2025, 08:06 9
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ

Мирон Богданович считает, что «Полтава» не дотягивает до уровня УПЛ

Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Футбол | 07.10.2025, 20:05
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 07.10.2025, 23:02
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
06.10.2025, 06:16 1
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 12
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем