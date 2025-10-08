Стало известно, почему экс-тренер Реала приехал в Динамо и не остался

Бывший тренер мадридского «Реала» Давид Беттони, который работал помощником Зидана, вел переговоры с руководством «Динамо» о трудоустройстве.

Специалист даже приезжал в Люблин, где посещал тренировки и еврокубковый матч киевлян, но в итоге никакого сотрудничества не состоялось.

По информации Игоря Цыганыка, причиной этого стали слишком высокие требования Беттони, который сразу запросил у клуба трансферы, которые киевляне не смогли бы себе позволить.

Ранее Беттони, который работал ассистентом Зинедина Зидана, рассказал, почему в будущем может уйти работать в киевское «Динамо».