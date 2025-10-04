Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
04 октября 2025, 20:38
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого

Давид Беттони рассматривает вариант с работой в Киеве

Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Беттони

Бывший тренер мадридского «Реала» Давид Беттони, который работал ассистентом Зинедина Зидана, рассказал, почему в будущем может уйти работать в киевское «Динамо».

«За первые пару лет работы главным тренером я понял, что создан для крупных клубов с именем, которые уже состоялись. Поэтому, например, «Динамо». Почему я готов ехать? Потому что знаю, что с условиями тренировочной инфраструктуры и возможностями для результата будет намного легче.

Например, в Африке вообще были катастрофические условия. Иногда даже не было где сесть в раздевалках. Поэтому в ситуации с Динамо, даже если бы я был директором или техническим советником, я знаю, что с возможностями клуба буду гораздо полезнее, чем в другом месте», — сказал Беттони.

Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Перший Серед Рівних
Ми, вболівальники Шахтаря, проти звільнення Шовковського!!! 
Arera
Зидан лучше..
MCD-MEL
Скиньте це Суркісу!!!!!
Lulinnha
Лысый шарлатан или ? 
DK1970
Підпишіть його з закритими очима. Гірше точно не буде. 
