Франция06 октября 2025, 18:08 |
103
0
5 голов от Страсбурга Соболя, дубль Фати, потеря очков от Лиона
Состоялось 4 матча Лиги 1
06 октября 2025, 18:08 |
103
0
В воскресенье, 5 октября, состоялось 4 матча французской Лиги 1.
- «Тулуза» отобрала очки у «Лиона», из-за чего «ткачи» опустились с 1-го места на 4-е.
- «Монако» и «Ницца выдали результативный матч, который завершился со счетом 2:2.
- «Гавр» и «Ренн» также разошлись миром со счетом 2:2.
- «Страсбург» с Эдуардом Соболем на скамье запасных не оставил шансов «Анже» – 5:0.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|17.10.25 21:45 ПСЖ - Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс30.08.25 Тулуза 3:6 ПСЖ
|16
|2
|Марсель
|7
|5
|0
|2
|15 - 5
|18.10.25 22:05 Марсель - Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян31.08.25 Лион 1:0 Марсель
|15
|3
|Страсбург
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|17.10.25 21:45 ПСЖ - Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр31.08.25 Монако 3:2 Страсбург
|15
|4
|Лион
|7
|5
|0
|2
|9 - 5
|18.10.25 18:00 Ницца - Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза28.09.25 Лилль 0:1 Лион19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Ренн 3:1 Лион31.08.25 Лион 1:0 Марсель
|15
|5
|Монако
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|18.10.25 20:00 Анже - Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца27.09.25 Лорьян 3:1 Монако21.09.25 Монако 5:2 Мец13.09.25 Осер 1:2 Монако31.08.25 Монако 3:2 Страсбург
|13
|6
|Ланс
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|19.10.25 16:00 Ланс - ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс28.09.25 Ренн 0:0 Ланс20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс29.08.25 Ланс 3:1 Брест
|13
|7
|Лилль
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|19.10.25 21:45 Нант - Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ28.09.25 Лилль 0:1 Лион20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза30.08.25 Лорьян 1:7 Лилль
|11
|8
|ФК Париж
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|19.10.25 16:00 Ланс - ФК Париж03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж31.08.25 ФК Париж 3:2 Мец
|10
|9
|Тулуза
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|19.10.25 18:15 Тулуза - Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза27.09.25 Тулуза 2:2 Нант21.09.25 Осер 1:0 Тулуза14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза30.08.25 Тулуза 3:6 ПСЖ
|10
|10
|Ренн
|7
|2
|4
|1
|9 - 10
|19.10.25 18:15 Ренн - Осер05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Ренн 0:0 Ланс20.09.25 Нант 2:2 Ренн14.09.25 Ренн 3:1 Лион31.08.25 Анже 1:1 Ренн
|10
|11
|Брест
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|19.10.25 18:15 Лорьян - Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант28.09.25 Анже 0:2 Брест20.09.25 Брест 4:1 Ницца14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж29.08.25 Ланс 3:1 Брест
|8
|12
|Ницца
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|18.10.25 18:00 Ницца - Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж20.09.25 Брест 4:1 Ницца13.09.25 Ницца 1:0 Нант31.08.25 Гавр 3:1 Ницца
|8
|13
|Лорьян
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|19.10.25 18:15 Лорьян - Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян27.09.25 Лорьян 3:1 Монако21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян30.08.25 Лорьян 1:7 Лилль
|7
|14
|Гавр
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|18.10.25 22:05 Марсель - Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Мец 0:0 Гавр21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр31.08.25 Гавр 3:1 Ницца
|6
|15
|Нант
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|19.10.25 21:45 Нант - Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант27.09.25 Тулуза 2:2 Нант20.09.25 Нант 2:2 Ренн13.09.25 Ницца 1:0 Нант30.08.25 Нант 1:0 Осер
|6
|16
|Осер
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|19.10.25 18:15 Ренн - Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер21.09.25 Осер 1:0 Тулуза13.09.25 Осер 1:2 Монако30.08.25 Нант 1:0 Осер
|6
|17
|Анже
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|18.10.25 20:00 Анже - Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже28.09.25 Анже 0:2 Брест19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Мец 1:1 Анже31.08.25 Анже 1:1 Ренн
|5
|18
|Мец
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|19.10.25 18:15 Тулуза - Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель28.09.25 Мец 0:0 Гавр21.09.25 Монако 5:2 Мец14.09.25 Мец 1:1 Анже31.08.25 ФК Париж 3:2 Мец
|2
Лига 1. 7-й тур
Лион – Тулуза – 1:2
Голы: Фофана, 24 – Мата, 87 (автогол), Эмерсонн, 90
Видео голов и обзор матча:
Монако – Ницца – 2:2
Голы: Фāti, 45+5 (пенальти), 56 (пенальти) – Диоп, 29, 42 (пенальти)
Видео голов и обзор матча:
Гавр – Ренн – 2:2
Голы: Сумаре, 45+1 (пенальти), Ндиайе, 79 – Эмболо, 10, Лепауль, 29
Видео голов и обзор матча:
Страсбург – Анже – 5:0
Голы: Паничелли, 36, 51, Уаттара, 61, Годо, 66, 70
Видео голов и обзор матча:
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Годо (Страсбург).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Годо (Страсбург), асcист Феликс Лемарешаль.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Абдул Уаттара (Страсбург), асcист Гела Дуе.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Паничелли (Страсбург), асcист Феликс Лемарешаль.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Паничелли (Страсбург), асcист Валентин Барко.
