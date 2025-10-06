Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 5 голов от Страсбурга Соболя, дубль Фати, потеря очков от Лиона
Чемпионат Франции
Страсбург
05.10.2025 18:15 – FT 5 : 0
Анже
Франция
06 октября 2025, 18:08
5 голов от Страсбурга Соболя, дубль Фати, потеря очков от Лиона

Состоялось 4 матча Лиги 1

06 октября 2025, 18:08
5 голов от Страсбурга Соболя, дубль Фати, потеря очков от Лиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

В воскресенье, 5 октября, состоялось 4 матча французской Лиги 1.

  • «Тулуза» отобрала очки у «Лиона», из-за чего «ткачи» опустились с 1-го места на 4-е.
  • «Монако» и «Ницца выдали результативный матч, который завершился со счетом 2:2.
  • «Гавр» и «Ренн» также разошлись миром со счетом 2:2.
  • «Страсбург» с Эдуардом Соболем на скамье запасных не оставил шансов «Анже» – 5:0.
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 7 5 1 1 13 - 5 17.10.25 21:45 ПСЖ - Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс30.08.25 Тулуза 3:6 ПСЖ 16
2 Марсель 7 5 0 2 15 - 5 18.10.25 22:05 Марсель - Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян31.08.25 Лион 1:0 Марсель 15
3 Страсбург 7 5 0 2 14 - 7 17.10.25 21:45 ПСЖ - Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр31.08.25 Монако 3:2 Страсбург 15
4 Лион 7 5 0 2 9 - 5 18.10.25 18:00 Ницца - Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза28.09.25 Лилль 0:1 Лион19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Ренн 3:1 Лион31.08.25 Лион 1:0 Марсель 15
5 Монако 7 4 1 2 16 - 12 18.10.25 20:00 Анже - Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца27.09.25 Лорьян 3:1 Монако21.09.25 Монако 5:2 Мец13.09.25 Осер 1:2 Монако31.08.25 Монако 3:2 Страсбург 13
6 Ланс 7 4 1 2 10 - 6 19.10.25 16:00 Ланс - ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс28.09.25 Ренн 0:0 Ланс20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс29.08.25 Ланс 3:1 Брест 13
7 Лилль 7 3 2 2 14 - 10 19.10.25 21:45 Нант - Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ28.09.25 Лилль 0:1 Лион20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза30.08.25 Лорьян 1:7 Лилль 11
8 ФК Париж 7 3 1 3 12 - 13 19.10.25 16:00 Ланс - ФК Париж03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж31.08.25 ФК Париж 3:2 Мец 10
9 Тулуза 7 3 1 3 11 - 12 19.10.25 18:15 Тулуза - Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза27.09.25 Тулуза 2:2 Нант21.09.25 Осер 1:0 Тулуза14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза30.08.25 Тулуза 3:6 ПСЖ 10
10 Ренн 7 2 4 1 9 - 10 19.10.25 18:15 Ренн - Осер05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Ренн 0:0 Ланс20.09.25 Нант 2:2 Ренн14.09.25 Ренн 3:1 Лион31.08.25 Анже 1:1 Ренн 10
11 Брест 7 2 2 3 11 - 11 19.10.25 18:15 Лорьян - Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант28.09.25 Анже 0:2 Брест20.09.25 Брест 4:1 Ницца14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж29.08.25 Ланс 3:1 Брест 8
12 Ницца 7 2 2 3 9 - 12 18.10.25 18:00 Ницца - Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж20.09.25 Брест 4:1 Ницца13.09.25 Ницца 1:0 Нант31.08.25 Гавр 3:1 Ницца 8
13 Лорьян 7 2 1 4 9 - 16 19.10.25 18:15 Лорьян - Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян27.09.25 Лорьян 3:1 Монако21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян30.08.25 Лорьян 1:7 Лилль 7
14 Гавр 7 1 3 3 8 - 10 18.10.25 22:05 Марсель - Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Мец 0:0 Гавр21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр31.08.25 Гавр 3:1 Ницца 6
15 Нант 7 1 3 3 5 - 7 19.10.25 21:45 Нант - Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант27.09.25 Тулуза 2:2 Нант20.09.25 Нант 2:2 Ренн13.09.25 Ницца 1:0 Нант30.08.25 Нант 1:0 Осер 6
16 Осер 7 2 0 5 5 - 10 19.10.25 18:15 Ренн - Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер21.09.25 Осер 1:0 Тулуза13.09.25 Осер 1:2 Монако30.08.25 Нант 1:0 Осер 6
17 Анже 7 1 2 4 3 - 11 18.10.25 20:00 Анже - Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже28.09.25 Анже 0:2 Брест19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Мец 1:1 Анже31.08.25 Анже 1:1 Ренн 5
18 Мец 7 0 2 5 5 - 16 19.10.25 18:15 Тулуза - Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель28.09.25 Мец 0:0 Гавр21.09.25 Монако 5:2 Мец14.09.25 Мец 1:1 Анже31.08.25 ФК Париж 3:2 Мец 2
Полная таблица

Лига 1. 7-й тур

Лион – Тулуза – 1:2

Голы: Фофана, 24 – Мата, 87 (автогол), Эмерсонн, 90

Видео голов и обзор матча:

Монако – Ницца – 2:2

Голы: Фāti, 45+5 (пенальти), 56 (пенальти) – Диоп, 29, 42 (пенальти)

Видео голов и обзор матча:

Гавр – Ренн – 2:2

Голы: Сумаре, 45+1 (пенальти), Ндиайе, 79 – Эмболо, 10, Лепауль, 29

Видео голов и обзор матча:

Страсбург – Анже – 5:0

Голы: Паничелли, 36, 51, Уаттара, 61, Годо, 66, 70

Видео голов и обзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Годо (Страсбург).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Годо (Страсбург), асcист Феликс Лемарешаль.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Абдул Уаттара (Страсбург), асcист Гела Дуе.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Паничелли (Страсбург), асcист Феликс Лемарешаль.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Паничелли (Страсбург), асcист Валентин Барко.
По теме:
Отец может гордиться. Три сына Клюйверта забили в три первых дня октября
Перезагрузка карьеры. Топ-форвард назван лучшим игроком месяца в Монако
Путем Фати? Ямаль получил новую травму через 2 матча после возвращения
Ансу Фати Брель Эмболо Монако Ницца Лион Тулуза Страсбург Эдуард Соболь Гавр Ренн Анже
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
