Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
08 октября 2025, 04:59 | Обновлено 08 октября 2025, 07:09
Известно, почему сборная Украины не получила премии за первые матчи отбора

Изменилась система премирования – теперь выплаты только после победы

Известно, почему сборная Украины не получила премии за первые матчи отбора
УАФ

Сборная Украины по футболу неудачно начала отбор на чемпионат мира по футболу 2026, проиграв Франции (0:2) и сыграв вничью с Азербайджаном (1:1).

По информации ТаТоТаке, украинские футболисты не получили премии за два первых матча. Перед началом отбора УАФ ввела новую систему премирования, было два варианта – либо футболисты получают премию после завершения отбора в случае выхода на ЧМ, либо за каждый матч, в случае победы.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.

сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу премиальные Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Перець
Суркісу на замітку премії тільки після перемоги
Перший Серед Рівних
головне що ребров отримав все в повному обсязі
