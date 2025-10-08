Известно, почему сборная Украины не получила премии за первые матчи отбора

Сборная Украины по футболу неудачно начала отбор на чемпионат мира по футболу 2026, проиграв Франции (0:2) и сыграв вничью с Азербайджаном (1:1).

По информации ТаТоТаке, украинские футболисты не получили премии за два первых матча. Перед началом отбора УАФ ввела новую систему премирования, было два варианта – либо футболисты получают премию после завершения отбора в случае выхода на ЧМ, либо за каждый матч, в случае победы.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.