Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 6 октября
В понедельник на тысячнике в Китае сыграют Даяна Ястремская и Людмила Киченок
6 сентября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) стартуют матчи первого раунда как в одиночном, так и в парном разрядах.
В понедельник из украинок на китайском тысячнике сыграют две теннисистки: Даяна Ястремская и Людмила Киченок.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 6 октября
WTA 1000 Ухань. Одиночный разряд, 1/32 финала
Корт №2. 1-й запуск (не ранее 06:00)
Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд
WTA 1000 Ухань. Парный разряд, 1/16 финала
Корт №3. 3-й запуск (не ранее 09:00)
Людмила Киченок / Эллен Перес – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс [5]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевское «Динамо» не удержало победу в восьмом туре УПЛ
Владислав Кабаев восстановился после травмы