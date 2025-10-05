6 сентября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) стартуют матчи первого раунда как в одиночном, так и в парном разрядах.

В понедельник из украинок на китайском тысячнике сыграют две теннисистки: Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 6 октября

WTA 1000 Ухань. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №2. 1-й запуск (не ранее 06:00)

Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд

WTA 1000 Ухань. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №3. 3-й запуск (не ранее 09:00)

Людмила Киченок / Эллен Перес – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс [5]