Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
05 октября 2025, 22:50 |
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 6 октября

В понедельник на тысячнике в Китае сыграют Даяна Ястремская и Людмила Киченок

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 6 октября
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

6 сентября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) стартуют матчи первого раунда как в одиночном, так и в парном разрядах.

В понедельник из украинок на китайском тысячнике сыграют две теннисистки: Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 6 октября

WTA 1000 Ухань. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №2. 1-й запуск (не ранее 06:00)

Даяна Ястремская Лаура Зигемунд

WTA 1000 Ухань. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №3. 3-й запуск (не ранее 09:00)

Людмила Киченок / Эллен Перес – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс [5]

WTA Ухань расписание Людмила Киченок Даяна Ястремская Эллен Перес Лаура Зигемунд Эйжа Мухаммад Деми Схюрс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
