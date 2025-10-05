5 октября состоится матч шестого тура Серии A 2025/26 между командами Ювентус и Милан.

Поединок пройдет на стадионе Альянц-Арена в Турине. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставниками коллективов являются Игор Тудор (Ювентус) и Максимилиано Аллегри (Милан).

Старая синьора занимает пятое место в таблице чемпионата Италии с 11 очками. Россонери с 12 пунктами располагается на третьей позиции.

Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.