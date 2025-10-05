Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча шестого тура Серии A 5 октября в 22:00 по Киеву
5 октября состоится матч шестого тура Серии A 2025/26 между командами Ювентус и Милан.
Поединок пройдет на стадионе Альянц-Арена в Турине. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Наставниками коллективов являются Игор Тудор (Ювентус) и Максимилиано Аллегри (Милан).
Старая синьора занимает пятое место в таблице чемпионата Италии с 11 очками. Россонери с 12 пунктами располагается на третьей позиции.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
