Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Ювентус
05.10.2025 21:45 – 57 0 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 октября 2025, 21:45 |
412
0

Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча шестого тура Серии A 5 октября в 22:00 по Киеву

05 октября 2025, 21:45 |
412
0
Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября состоится матч шестого тура Серии A 2025/26 между командами Ювентус и Милан.

Поединок пройдет на стадионе Альянц-Арена в Турине. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставниками коллективов являются Игор Тудор (Ювентус) и Максимилиано Аллегри (Милан).

Старая синьора занимает пятое место в таблице чемпионата Италии с 11 очками. Россонери с 12 пунктами располагается на третьей позиции.

Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Ювентус – Милан
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Названа оценка Довбика за матч Фиорентина – Рома, в котором он отдал ассист
Ювентус – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Не удержали. Наполи благодаря Хойлунду обыграл Дженоа с Малиновским
Ювентус Милан Ювентус - Милан смотреть онлайн Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Футбол | 05 октября 2025, 17:26 156
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925

Команда Бартуловича поздравила тренера с днем ​​рождения хорошим результатом

ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ
Футбол | 05 октября 2025, 22:17 0
ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ
ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ

Александра разозлило поведение болельщика

Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Футбол | 05.10.2025, 12:47
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Футбол | 04.10.2025, 23:27
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Футбол | 05.10.2025, 09:29
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 2
Бокс
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
04.10.2025, 06:27 16
Футбол
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 17
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем