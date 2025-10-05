Италия05 октября 2025, 20:54 |
Тудор и Аллегри назвали стартовые составы на суперматч Ювентус – Милан
Поединок шестого тура Серии A 2025/26 состоится 5 октября и начнется в 21:45 по Киеву
05 октября 2025, 20:54 |
Главный тренер Ювентуса Игор Тудор и наставник Милана Максимилиано Аллегри назвали стартовые составы своих подопечных на очный матч шестого тура Серии A 2025/26.
Поединок состоится 5 октября на стадионе Альянц-Арена в Турине. Стартовый свисток итальянского рефери Марко Гуиды прозвучит в 21:45 по Киеву.
Перед стартом игры Милан с 12 очками располагается на третьей позиции в таблице чемпионата Италии. У Ювентуса 11 пунктов и пятая строчка.
