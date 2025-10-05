Тудор и Аллегри назвали стартовые составы на суперматч Ювентус – Милан

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
05 октября 2025, 20:54 |
183
0

Поединок шестого тура Серии A 2025/26 состоится 5 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Ювентуса Игор Тудор и наставник Милана Максимилиано Аллегри назвали стартовые составы своих подопечных на очный матч шестого тура Серии A 2025/26.

Поединок состоится 5 октября на стадионе Альянц-Арена в Турине. Стартовый свисток итальянского рефери Марко Гуиды прозвучит в 21:45 по Киеву.

Перед стартом игры Милан с 12 очками располагается на третьей позиции в таблице чемпионата Италии. У Ювентуса 11 пунктов и пятая строчка.

По теме:
Не удержали. Наполи благодаря Хойлунду обыграл Дженоа с Малиновским
Где Малиновский? Опубликован состав Дженоа на матч с Наполи
Фиорентина – Рома – 1:2. Как ассистировал Довбик? Видео голов и обзор
Игор Тудор Массимилиано Аллегри стартовые составы Ювентус Милан Ювентус - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
