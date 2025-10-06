Флик объяснил, почему Барселона потерпела фиаско от Севильи 1:4

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
06 октября 2025, 00:02
Каталонцы потерпели разгромное поражение

Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик объяснил неожиданное поражение «Барселоны» в матче с «Севильей» (1:4).

«Во втором тайме мы больше контролировали мяч и создали моменты – это наше качество. В первой половине этого не было, потому что соперник хорошо действовал в дуэлях один на один, и мы не могли строить игру сзади.

У нас был шанс сравнять счет, даже после нереализованного пенальти еще создали моменты. Я ценю реакцию команды после перерыва.

Я сказал игрокам: нужно бороться за все – Ла Лигу, Суперкубок, Кубок и Лигу чемпионов. Хотя результат не самый лучший, но вторая половина матча была позитивной», – сказал Флик.

Ханс-Дитер Флик Барселона Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья - Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Barca Universal
