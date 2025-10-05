ВИДЕО. Воспитанник Металлиста забитым голом принес победу своему клубу
Николай Агапов стал героем в поединке чемпионата Латвии
31-летний украинский нападающий Николай Агапов отличился забитым мячом за клуб «Гробиня» в матче 32-го тура чемпионата Латвии.
Украинский футболист реализовал удар с пенальти и принес своей команде победу над «Тукумсом 2000» – 1:0.
Николай совсем недавно перешел в «Гробиню», однако на счету форварда уже три забитых мяча в четырех матчах.
Благодаря этой победе «Гробиня» вышла из зоны вылета и поднялась на восьмое место (29 очков).
Чемпионат Латвии по футболу. 32-й тур, 4 октября
«Гробиня» – «Тукумс 2000» – 1:0
Гол: Агапов, 56 (пен.)
Видео победного гола Николая Агапова
