Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
05 октября 2025, 11:57 | Обновлено 05 октября 2025, 11:58
ВИДЕО. Воспитанник Металлиста забитым голом принес победу своему клубу

Николай Агапов стал героем в поединке чемпионата Латвии

ВИДЕО. Воспитанник Металлиста забитым голом принес победу своему клубу
ФК Альянс. Николай Агапов

31-летний украинский нападающий Николай Агапов отличился забитым мячом за клуб «Гробиня» в матче 32-го тура чемпионата Латвии.

Украинский футболист реализовал удар с пенальти и принес своей команде победу над «Тукумсом 2000» – 1:0.

Николай совсем недавно перешел в «Гробиню», однако на счету форварда уже три забитых мяча в четырех матчах.

Благодаря этой победе «Гробиня» вышла из зоны вылета и поднялась на восьмое место (29 очков).

Чемпионат Латвии по футболу. 32-й тур, 4 октября

«Гробиня» – «Тукумс 2000» – 1:0

Гол: Агапов, 56 (пен.)

Видео победного гола Николая Агапова

По теме:
ВИДЕО. После дня рожденья. Игрок сборной Украины впервые забил в MLS
Реал – Вильярреал – 3:1. Дубль Винисиуса, гол Мбаппе. Видео голов, обзор
Айнтрахт – Бавария – 0:3. Рекорды Кейна и мюнхенцев. Видео голов и обзор
Николай Агапов чемпионат Латвии по футболу Тукумс 2000 Металлист Харьков
