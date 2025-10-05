ВИДЕО. Воспитанник Металлиста забитым голом принес победу своему клубу

31-летний украинский нападающий Николай Агапов отличился забитым мячом за клуб «Гробиня» в матче 32-го тура чемпионата Латвии.

Украинский футболист реализовал удар с пенальти и принес своей команде победу над «Тукумсом 2000» – 1:0.

Николай совсем недавно перешел в «Гробиню», однако на счету форварда уже три забитых мяча в четырех матчах.

Благодаря этой победе «Гробиня» вышла из зоны вылета и поднялась на восьмое место (29 очков).

Чемпионат Латвии по футболу. 32-й тур, 4 октября

«Гробиня» – «Тукумс 2000» – 1:0

Гол: Агапов, 56 (пен.)

Видео победного гола Николая Агапова