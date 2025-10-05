ВИДЕО. После дня рожденья. Игрок сборной Украины впервые забил в MLS

Ночью 5 октября «Остин» на своем поле уступил клубу «Сент-Луис Сити» со счетом 1:3 в очередном туре MLS.

Единственный мяч в составе хозяев забил украинский защитник Александр Сваток, выигравший верховую дуэль и после навеса направивший мяч головой прямо в ворота.

Для Сватка этот гол стал первым в составе американского клуба на уровне MLS.

Момент можно считать символичным: 27 сентября футболист отпраздновал свое 31-летие.

ВИДЕО. После дня рожденья. Украинский игрок впервые забил в MLS