ВИДЕО. После дня рожденья. Игрок сборной Украины впервые забил в MLS

Гол Александра Сватка не спас «Остин» от поражения
Ночью 5 октября «Остин» на своем поле уступил клубу «Сент-Луис Сити» со счетом 1:3 в очередном туре MLS.
Единственный мяч в составе хозяев забил украинский защитник Александр Сваток, выигравший верховую дуэль и после навеса направивший мяч головой прямо в ворота.
Для Сватка этот гол стал первым в составе американского клуба на уровне MLS.
Момент можно считать символичным: 27 сентября футболист отпраздновал свое 31-летие.
ВИДЕО. После дня рожденья. Украинский игрок впервые забил в MLS
Oleksandr Svatok brings @AustinFC level off the corner! pic.twitter.com/9lAoeAJMZU— Major League Soccer (@MLS) October 5, 2025
