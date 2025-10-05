Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. MLS: Филадельфия – чемпион, гол Сватка, матч Чеберко
МЛС США
Хьюстон Динамо
05.10.2025 03:30 – FT 2 : 4
Сан-Диего
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
05 октября 2025, 10:13 | Обновлено 05 октября 2025, 10:36
114
0

MLS: Филадельфия – чемпион, гол Сватка, матч Чеберко

Состоялось 9 матчей MLS

05 октября 2025, 10:13 | Обновлено 05 октября 2025, 10:36
114
0
MLS: Филадельфия – чемпион, гол Сватка, матч Чеберко
MLS

В воскресенье, 5 октября, состоялось 9 матчей MLS.

  • «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк Сити»
  • «Нью-Йорк Ред Буллз» уступил «Цинциннати».
  • «Орландо» сыграл вничью с «Коламбусом». Евгений Чеберко вышел на поле на 75-й минуте, результативными действиями не отличился.
  • «Остин» с голом Александра Сватка уступил «Сент-Луису».
  • «Хьюстон» со счетом 2:4 проиграл «Сан Диего»
  • «Миннесота» дома разгромила «Канзас»
  • «Чикаго» и «Торонто» сыграли вничью
  • «Солт Лэйк» одолел «Колорадо».
  • «Сиэтл» вдесятером вырвал победу над «Портлэндом».

С 66 очками после 33 матчей «Филадельфия Юнион» стала победителем регулярного чемпионата MLS.

МЛС (США) Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Филадельфия Юнион 33 20 6 7 57 - 33 19.10.25 01:00 Шарлотт - Филадельфия Юнион05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион 66
2 Цинциннати 33 19 5 9 49 - 40 19.10.25 01:00 Цинциннати - Монреаль Импакт05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити21.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:3 Цинциннати14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион 62
3 Сан-Диего 33 18 6 9 60 - 41 19.10.25 04:00 Портленд Тимберс - Сан-Диего05.10.25 Хьюстон Динамо 2:4 Сан-Диего28.09.25 Сан-Диего 0:1 Сан-Хосе Эртквейкс20.09.25 Атланта Юнайтед 1:1 Сан-Диего14.09.25 Сан-Диего 1:3 Миннесота Юнайтед01.09.25 Лос-Анджелес 1:2 Сан-Диего 60
4 Интер Майами 32 17 8 7 72 - 53 12.10.25 02:30 Интер Майами - Атланта Юнайтед05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами25.09.25 Нью-Йорк Сити 0:4 Интер Майами21.09.25 Интер Майами 3:2 ДС Юнайтед 59
5 Миннесота Юнайтед 33 16 10 7 55 - 37 19.10.25 04:00 Лос-Анжелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед05.10.25 Миннесота Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити28.09.25 Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед21.09.25 Миннесота Юнайтед 0:3 Чикаго Файр14.09.25 Сан-Диего 1:3 Миннесота Юнайтед31.08.25 Миннесота Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс 58
6 Ванкувер Вайткепс 31 16 9 6 59 - 34 06.10.25 01:00 Ванкувер Вайткепс - Сан-Хосе Эртквейкс28.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Вайткепс25.09.25 Ванкувер Вайткепс 1:1 Портленд Тимберс21.09.25 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Ванкувер Вайткепс14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион24.08.25 Ванкувер Вайткепс 3:2 Сент-Луис Сити 57
7 Шарлотт 33 18 2 13 53 - 46 19.10.25 01:00 Шарлотт - Филадельфия Юнион04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт14.09.25 Шарлотт 3:0 Интер Майами31.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Шарлотт 56
8 Нью-Йорк Сити 33 17 5 11 49 - 42 19.10.25 01:00 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити25.09.25 Нью-Йорк Сити 0:4 Интер Майами20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт18.09.25 Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Крю 56
9 Нэшвилл 33 16 6 11 56 - 40 19.10.25 01:00 Нэшвилл - Интер Майами04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл28.09.25 Нэшвилл 3:1 Хьюстон Динамо21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед 54
10 Лос-Анджелес 30 15 8 7 60 - 37 06.10.25 04:00 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед28.09.25 Сент-Луис Сити 0:3 Лос-Анджелес22.09.25 Лос-Анджелес 4:1 Реал Солт-Лейк18.09.25 Реал Солт-Лейк 1:4 Лос-Анджелес14.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:4 Лос-Анджелес01.09.25 Лос-Анджелес 1:2 Сан-Диего 53
11 Орландо Сити 32 14 11 7 60 - 45 12.10.25 02:30 Орландо Сити - Ванкувер Вайткепс05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити24.08.25 Нэшвилл 5:1 Орландо Сити 53
12 Чикаго Файр 33 15 7 11 66 - 58 19.10.25 01:00 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю21.09.25 Миннесота Юнайтед 0:3 Чикаго Файр14.09.25 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Сити 52
13 Коламбус Крю 33 13 12 8 52 - 50 19.10.25 01:00 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто18.09.25 Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Крю14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю 51
14 Сиэтл Саундерс 32 13 10 9 55 - 47 12.10.25 04:30 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк05.10.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс28.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Вайткепс22.09.25 Остин 2:1 Сиэтл Саундерс17.09.25 Интер Майами 3:1 Сиэтл Саундерс14.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси 49
15 Остин 32 12 8 12 35 - 43 13.10.25 02:00 Остин - Лос-Анджелес05.10.25 Остин 1:3 Сент-Луис Сити28.09.25 Реал Солт-Лейк 3:1 Остин22.09.25 Остин 2:1 Сиэтл Саундерс14.09.25 Даллас 2:0 Остин08.09.25 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Остин 44
16 Портленд Тимберс 33 11 11 11 41 - 44 19.10.25 04:00 Портленд Тимберс - Сан-Диего05.10.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс28.09.25 Портленд Тимберс 2:2 Даллас25.09.25 Ванкувер Вайткепс 1:1 Портленд Тимберс21.09.25 Хьюстон Динамо 1:0 Портленд Тимберс14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз 44
17 Нью-Йорк Ред Буллз 33 12 7 14 47 - 44 19.10.25 01:00 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз31.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Коламбус Крю 43
18 Даллас 32 10 11 11 49 - 52 12.10.25 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Даллас04.10.25 Даллас 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси28.09.25 Портленд Тимберс 2:2 Даллас21.09.25 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс14.09.25 Даллас 2:0 Остин07.09.25 Сент-Луис Сити 1:1 Даллас 41
19 Реал Солт-Лейк 32 12 4 16 36 - 46 12.10.25 04:30 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк05.10.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс28.09.25 Реал Солт-Лейк 3:1 Остин22.09.25 Лос-Анджелес 4:1 Реал Солт-Лейк18.09.25 Реал Солт-Лейк 1:4 Лос-Анджелес14.09.25 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити 40
20 Колорадо Рэпидс 33 11 7 15 42 - 54 19.10.25 04:00 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес05.10.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс28.09.25 Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед21.09.25 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс14.09.25 Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо31.08.25 Спортинг Канзас-Сити 4:2 Колорадо Рэпидс 40
21 Сан-Хосе Эртквейкс 32 10 8 14 57 - 58 06.10.25 01:00 Ванкувер Вайткепс - Сан-Хосе Эртквейкс28.09.25 Сан-Диего 0:1 Сан-Хосе Эртквейкс21.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:3 Сент-Луис Сити14.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:4 Лос-Анджелес31.08.25 Остин 3:1 Сан-Хосе Эртквейкс24.08.25 Хьюстон Динамо 1:2 Сан-Хосе Эртквейкс 38
22 Хьюстон Динамо 33 9 9 15 43 - 56 19.10.25 04:00 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо05.10.25 Хьюстон Динамо 2:4 Сан-Диего28.09.25 Нэшвилл 3:1 Хьюстон Динамо21.09.25 Хьюстон Динамо 1:0 Портленд Тимберс14.09.25 Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо07.09.25 Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси 36
23 Нью-Инглэнд Революшн 33 9 8 16 42 - 49 19.10.25 01:00 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто07.09.25 Чикаго Файр 3:2 Нью-Инглэнд Революшн 35
24 Сент-Луис Сити 33 8 7 18 42 - 56 19.10.25 04:00 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк05.10.25 Остин 1:3 Сент-Луис Сити28.09.25 Сент-Луис Сити 0:3 Лос-Анджелес21.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:3 Сент-Луис Сити14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити07.09.25 Сент-Луис Сити 1:1 Даллас 31
25 Торонто 32 5 14 13 33 - 40 09.10.25 05:30 Лос-Анджелес - Торонто05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт 29
26 Монреаль Импакт 33 6 10 17 34 - 57 19.10.25 01:00 Цинциннати - Монреаль Импакт04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт 28
27 Спортинг Канзас-Сити 33 7 6 20 46 - 70 19.10.25 04:00 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо05.10.25 Миннесота Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити28.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 4:1 Спортинг Канзас-Сити21.09.25 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Ванкувер Вайткепс14.09.25 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити08.09.25 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Остин 27
28 Атланта Юнайтед 31 5 12 14 37 - 57 06.10.25 04:00 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед20.09.25 Атланта Юнайтед 1:1 Сан-Диего14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед24.08.25 Атланта Юнайтед 0:0 Торонто 27
29 ДС Юнайтед 33 5 10 18 29 - 65 19.10.25 01:00 Атланта Юнайтед - ДС Юнайтед04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион21.09.25 Интер Майами 3:2 ДС Юнайтед14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити31.08.25 Нью-Йорк Сити 1:2 ДС Юнайтед 25
30 Лос-Анжелес Гэлакси 32 5 9 18 42 - 64 12.10.25 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Даллас04.10.25 Даллас 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси28.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 4:1 Спортинг Канзас-Сити21.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:3 Цинциннати14.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси07.09.25 Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси 24
Полная таблица

MLS

Филадельфия – Нью-Йорк Сити – 1:0

Гол: Ухре, 40

Нью-Йорк Ред Буллз – Цнциннати – 0:1

Гол: Дэнки, 12

Орландо – Коламбус – 1:1

Голы: Пашалич, 34 – Эррера, 32

Остин – Сент-Луис – 1:3

Голы: Сваток, 36, – Хартел, 28, 45, Бечер, 90+3

Хьюстон – Сан-Диего – 2:4

Голы: Андраде, 15, Сантос, 87 – Дрейер, 53 (пенальти), 89, Де Ла Торре, 85, Пеллегрино, 90+13

Миннесота – Канзас – 3:0

Голы: Марканич, 25, 63, Перрейра, 59

Чикаго – Торонто – 2:2

Голы: Эллиот, 71, 89 – Эллиот, 28 (автогол), Михаилович, 90+10

Солт-Лейк – Колорадо – 1:0

Голы: Гонсалвеш,39

Сиэтл – Портленд – 1:0

Голы: де ла Вега, 16

Удаление: Руснак, 90+6

По теме:
Месси стал 2-м в истории МЛС с 40+ голевыми действиями в одном сезоне
Александр Сваток стал 8-м украинцем, забившим гол в МЛС
Интер Майами с хет-триком из ассистов Месси добыл разгромную победу в MLS
Major League Soccer (MLS) Александр Сваток Орландо Сити Коламбус Крю Остин (MLS) Сан-Диего (MLS) Торонто (MLS) Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк Сент-Луис Сити Портленд Тимберс Чикаго Файр Миннесота Юнайтед Евгений Чеберко Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати (MLS) Нью-Йорк Сити
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»
Футбол | 05 октября 2025, 08:07 3
Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»
Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»

Давид Беттони оценил игру и результаты киевской команды в чемпионате и еврокубках

Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Бокс | 04 октября 2025, 16:25 2
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»

Британский промоутер сообщил о планах свести на ринге Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри

Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05.10.2025, 07:07
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Футбол | 04.10.2025, 13:37
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Футбол | 05.10.2025, 10:27
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 7
Футбол
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
04.10.2025, 06:27 5
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
03.10.2025, 23:26 2
Футбол
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
04.10.2025, 12:51 190
Футбол
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 15
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
03.10.2025, 19:53
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем