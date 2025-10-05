MLS: Филадельфия – чемпион, гол Сватка, матч Чеберко
Состоялось 9 матчей MLS
В воскресенье, 5 октября, состоялось 9 матчей MLS.
- «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк Сити»
- «Нью-Йорк Ред Буллз» уступил «Цинциннати».
- «Орландо» сыграл вничью с «Коламбусом». Евгений Чеберко вышел на поле на 75-й минуте, результативными действиями не отличился.
- «Остин» с голом Александра Сватка уступил «Сент-Луису».
- «Хьюстон» со счетом 2:4 проиграл «Сан Диего»
- «Миннесота» дома разгромила «Канзас»
- «Чикаго» и «Торонто» сыграли вничью
- «Солт Лэйк» одолел «Колорадо».
- «Сиэтл» вдесятером вырвал победу над «Портлэндом».
С 66 очками после 33 матчей «Филадельфия Юнион» стала победителем регулярного чемпионата MLS.
|МЛС (США)
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Филадельфия Юнион
|33
|20
|6
|7
|57 - 33
|19.10.25 01:00 Шарлотт - Филадельфия Юнион05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион
|66
|2
|Цинциннати
|33
|19
|5
|9
|49 - 40
|19.10.25 01:00 Цинциннати - Монреаль Импакт05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити21.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:3 Цинциннати14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион
|62
|3
|Сан-Диего
|33
|18
|6
|9
|60 - 41
|19.10.25 04:00 Портленд Тимберс - Сан-Диего05.10.25 Хьюстон Динамо 2:4 Сан-Диего28.09.25 Сан-Диего 0:1 Сан-Хосе Эртквейкс20.09.25 Атланта Юнайтед 1:1 Сан-Диего14.09.25 Сан-Диего 1:3 Миннесота Юнайтед01.09.25 Лос-Анджелес 1:2 Сан-Диего
|60
|4
|Интер Майами
|32
|17
|8
|7
|72 - 53
|12.10.25 02:30 Интер Майами - Атланта Юнайтед05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами25.09.25 Нью-Йорк Сити 0:4 Интер Майами21.09.25 Интер Майами 3:2 ДС Юнайтед
|59
|5
|Миннесота Юнайтед
|33
|16
|10
|7
|55 - 37
|19.10.25 04:00 Лос-Анжелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед05.10.25 Миннесота Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити28.09.25 Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед21.09.25 Миннесота Юнайтед 0:3 Чикаго Файр14.09.25 Сан-Диего 1:3 Миннесота Юнайтед31.08.25 Миннесота Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс
|58
|6
|Ванкувер Вайткепс
|31
|16
|9
|6
|59 - 34
|06.10.25 01:00 Ванкувер Вайткепс - Сан-Хосе Эртквейкс28.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Вайткепс25.09.25 Ванкувер Вайткепс 1:1 Портленд Тимберс21.09.25 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Ванкувер Вайткепс14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион24.08.25 Ванкувер Вайткепс 3:2 Сент-Луис Сити
|57
|7
|Шарлотт
|33
|18
|2
|13
|53 - 46
|19.10.25 01:00 Шарлотт - Филадельфия Юнион04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт14.09.25 Шарлотт 3:0 Интер Майами31.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Шарлотт
|56
|8
|Нью-Йорк Сити
|33
|17
|5
|11
|49 - 42
|19.10.25 01:00 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити25.09.25 Нью-Йорк Сити 0:4 Интер Майами20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт18.09.25 Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Крю
|56
|9
|Нэшвилл
|33
|16
|6
|11
|56 - 40
|19.10.25 01:00 Нэшвилл - Интер Майами04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл28.09.25 Нэшвилл 3:1 Хьюстон Динамо21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед
|54
|10
|Лос-Анджелес
|30
|15
|8
|7
|60 - 37
|06.10.25 04:00 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед28.09.25 Сент-Луис Сити 0:3 Лос-Анджелес22.09.25 Лос-Анджелес 4:1 Реал Солт-Лейк18.09.25 Реал Солт-Лейк 1:4 Лос-Анджелес14.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:4 Лос-Анджелес01.09.25 Лос-Анджелес 1:2 Сан-Диего
|53
|11
|Орландо Сити
|32
|14
|11
|7
|60 - 45
|12.10.25 02:30 Орландо Сити - Ванкувер Вайткепс05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити24.08.25 Нэшвилл 5:1 Орландо Сити
|53
|12
|Чикаго Файр
|33
|15
|7
|11
|66 - 58
|19.10.25 01:00 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю21.09.25 Миннесота Юнайтед 0:3 Чикаго Файр14.09.25 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Сити
|52
|13
|Коламбус Крю
|33
|13
|12
|8
|52 - 50
|19.10.25 01:00 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто18.09.25 Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Крю14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю
|51
|14
|Сиэтл Саундерс
|32
|13
|10
|9
|55 - 47
|12.10.25 04:30 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк05.10.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс28.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Вайткепс22.09.25 Остин 2:1 Сиэтл Саундерс17.09.25 Интер Майами 3:1 Сиэтл Саундерс14.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси
|49
|15
|Остин
|32
|12
|8
|12
|35 - 43
|13.10.25 02:00 Остин - Лос-Анджелес05.10.25 Остин 1:3 Сент-Луис Сити28.09.25 Реал Солт-Лейк 3:1 Остин22.09.25 Остин 2:1 Сиэтл Саундерс14.09.25 Даллас 2:0 Остин08.09.25 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Остин
|44
|16
|Портленд Тимберс
|33
|11
|11
|11
|41 - 44
|19.10.25 04:00 Портленд Тимберс - Сан-Диего05.10.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс28.09.25 Портленд Тимберс 2:2 Даллас25.09.25 Ванкувер Вайткепс 1:1 Портленд Тимберс21.09.25 Хьюстон Динамо 1:0 Портленд Тимберс14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
|44
|17
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|12
|7
|14
|47 - 44
|19.10.25 01:00 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз31.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Коламбус Крю
|43
|18
|Даллас
|32
|10
|11
|11
|49 - 52
|12.10.25 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Даллас04.10.25 Даллас 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси28.09.25 Портленд Тимберс 2:2 Даллас21.09.25 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс14.09.25 Даллас 2:0 Остин07.09.25 Сент-Луис Сити 1:1 Даллас
|41
|19
|Реал Солт-Лейк
|32
|12
|4
|16
|36 - 46
|12.10.25 04:30 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк05.10.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс28.09.25 Реал Солт-Лейк 3:1 Остин22.09.25 Лос-Анджелес 4:1 Реал Солт-Лейк18.09.25 Реал Солт-Лейк 1:4 Лос-Анджелес14.09.25 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити
|40
|20
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|7
|15
|42 - 54
|19.10.25 04:00 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес05.10.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс28.09.25 Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед21.09.25 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс14.09.25 Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо31.08.25 Спортинг Канзас-Сити 4:2 Колорадо Рэпидс
|40
|21
|Сан-Хосе Эртквейкс
|32
|10
|8
|14
|57 - 58
|06.10.25 01:00 Ванкувер Вайткепс - Сан-Хосе Эртквейкс28.09.25 Сан-Диего 0:1 Сан-Хосе Эртквейкс21.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:3 Сент-Луис Сити14.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:4 Лос-Анджелес31.08.25 Остин 3:1 Сан-Хосе Эртквейкс24.08.25 Хьюстон Динамо 1:2 Сан-Хосе Эртквейкс
|38
|22
|Хьюстон Динамо
|33
|9
|9
|15
|43 - 56
|19.10.25 04:00 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо05.10.25 Хьюстон Динамо 2:4 Сан-Диего28.09.25 Нэшвилл 3:1 Хьюстон Динамо21.09.25 Хьюстон Динамо 1:0 Портленд Тимберс14.09.25 Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо07.09.25 Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси
|36
|23
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|9
|8
|16
|42 - 49
|19.10.25 01:00 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто07.09.25 Чикаго Файр 3:2 Нью-Инглэнд Революшн
|35
|24
|Сент-Луис Сити
|33
|8
|7
|18
|42 - 56
|19.10.25 04:00 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк05.10.25 Остин 1:3 Сент-Луис Сити28.09.25 Сент-Луис Сити 0:3 Лос-Анджелес21.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:3 Сент-Луис Сити14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити07.09.25 Сент-Луис Сити 1:1 Даллас
|31
|25
|Торонто
|32
|5
|14
|13
|33 - 40
|09.10.25 05:30 Лос-Анджелес - Торонто05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт
|29
|26
|Монреаль Импакт
|33
|6
|10
|17
|34 - 57
|19.10.25 01:00 Цинциннати - Монреаль Импакт04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт
|28
|27
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|7
|6
|20
|46 - 70
|19.10.25 04:00 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо05.10.25 Миннесота Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити28.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 4:1 Спортинг Канзас-Сити21.09.25 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Ванкувер Вайткепс14.09.25 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити08.09.25 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Остин
|27
|28
|Атланта Юнайтед
|31
|5
|12
|14
|37 - 57
|06.10.25 04:00 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед20.09.25 Атланта Юнайтед 1:1 Сан-Диего14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед24.08.25 Атланта Юнайтед 0:0 Торонто
|27
|29
|ДС Юнайтед
|33
|5
|10
|18
|29 - 65
|19.10.25 01:00 Атланта Юнайтед - ДС Юнайтед04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион21.09.25 Интер Майами 3:2 ДС Юнайтед14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити31.08.25 Нью-Йорк Сити 1:2 ДС Юнайтед
|25
|30
|Лос-Анжелес Гэлакси
|32
|5
|9
|18
|42 - 64
|12.10.25 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Даллас04.10.25 Даллас 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси28.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 4:1 Спортинг Канзас-Сити21.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:3 Цинциннати14.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси07.09.25 Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси
|24
MLS
Филадельфия – Нью-Йорк Сити – 1:0
Гол: Ухре, 40
Нью-Йорк Ред Буллз – Цнциннати – 0:1
Гол: Дэнки, 12
Орландо – Коламбус – 1:1
Голы: Пашалич, 34 – Эррера, 32
Остин – Сент-Луис – 1:3
Голы: Сваток, 36, – Хартел, 28, 45, Бечер, 90+3
Хьюстон – Сан-Диего – 2:4
Голы: Андраде, 15, Сантос, 87 – Дрейер, 53 (пенальти), 89, Де Ла Торре, 85, Пеллегрино, 90+13
Миннесота – Канзас – 3:0
Голы: Марканич, 25, 63, Перрейра, 59
Чикаго – Торонто – 2:2
Голы: Эллиот, 71, 89 – Эллиот, 28 (автогол), Михаилович, 90+10
Солт-Лейк – Колорадо – 1:0
Голы: Гонсалвеш,39
Сиэтл – Портленд – 1:0
Голы: де ла Вега, 16
Удаление: Руснак, 90+6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Давид Беттони оценил игру и результаты киевской команды в чемпионате и еврокубках
Британский промоутер сообщил о планах свести на ринге Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри