Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси стал 2-м в истории МЛС с 40+ голевыми действиями в одном сезоне
Major League Soccer
05 октября 2025, 09:47 | Обновлено 05 октября 2025, 09:52
304
0

Месси стал 2-м в истории МЛС с 40+ голевыми действиями в одном сезоне

Кто был первым и в каком году установил рекорд?

05 октября 2025, 09:47 | Обновлено 05 октября 2025, 09:52
304
0
Месси стал 2-м в истории МЛС с 40+ голевыми действиями в одном сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси стал вторым игроком в истории МЛС с 40+ голевыми действиями в одном сезоне.

В очередном матче МЛС Интер Майами победил на своем поле Нью-Ингленд Революшн со счётом 4:1.

Лионель Месси отличился в этой игре тремя ассистами.

Теперь в активе аргентинца 41 результативное действие в сезоне МЛС: 24 гола и 17 ассистов.

Месси стал вторым игроком в истории лиги после Карлоса Велли (49), совершившего 40+ результативных действий в одном сезоне.

Напомним, Карлос Велла совершил 49 голевых действий в 2019 году в составе Лос-Анджелеса.

По теме:
MLS: Филадельфия – чемпион, гол Сватка, матч Чеберко
Александр Сваток стал 8-м украинцем, забившим гол в МЛС
Интер Майами с хет-триком из ассистов Месси добыл разгромную победу в MLS
Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лионель Месси статистика
Сергей Турчак Источник: MLS
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила своей красотой. 10/10
Футбол | 05 октября 2025, 02:52 2
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила своей красотой. 10/10
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила своей красотой. 10/10

Яна Андрущенко знает, как привлечь внимание

Олимпийская чемпионка подтвердила роман с бывшим биатлонистом
Биатлон | 04 октября 2025, 11:39 0
Олимпийская чемпионка подтвердила роман с бывшим биатлонистом
Олимпийская чемпионка подтвердила роман с бывшим биатлонистом

Эльвира Эберг официально встречается с Оскаром Брандтом

Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05.10.2025, 07:07
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Украинский вратарь – среди лидеров сезона Лиги конференций по сейвам
Футбол | 05.10.2025, 10:18
Украинский вратарь – среди лидеров сезона Лиги конференций по сейвам
Украинский вратарь – среди лидеров сезона Лиги конференций по сейвам
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Футбол | 05.10.2025, 07:56
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
04.10.2025, 06:27 5
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 39
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 7
Футбол
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем