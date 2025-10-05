Месси стал 2-м в истории МЛС с 40+ голевыми действиями в одном сезоне
Кто был первым и в каком году установил рекорд?
Лионель Месси стал вторым игроком в истории МЛС с 40+ голевыми действиями в одном сезоне.
В очередном матче МЛС Интер Майами победил на своем поле Нью-Ингленд Революшн со счётом 4:1.
Лионель Месси отличился в этой игре тремя ассистами.
Теперь в активе аргентинца 41 результативное действие в сезоне МЛС: 24 гола и 17 ассистов.
Месси стал вторым игроком в истории лиги после Карлоса Велли (49), совершившего 40+ результативных действий в одном сезоне.
Напомним, Карлос Велла совершил 49 голевых действий в 2019 году в составе Лос-Анджелеса.
A 𝑯𝑨𝑻-𝑻𝑹𝑰𝑪𝑲 𝑶𝑭 𝑨𝑺𝑺𝑰𝑺𝑻𝑺 for Messi 🅰️🅰️🅰️— 433 (@433) October 5, 2025
24 goals and 17 assists in the MLS this season for Leo 🤯
Also, braces for both Tadeo Allende & Jordi Alba ⚽⚽ pic.twitter.com/yF26Fr49x1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Яна Андрущенко знает, как привлечь внимание
Эльвира Эберг официально встречается с Оскаром Брандтом