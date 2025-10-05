Месси стал 2-м в истории МЛС с 40+ голевыми действиями в одном сезоне

Лионель Месси стал вторым игроком в истории МЛС с 40+ голевыми действиями в одном сезоне.

В очередном матче МЛС Интер Майами победил на своем поле Нью-Ингленд Революшн со счётом 4:1.

Лионель Месси отличился в этой игре тремя ассистами.

Теперь в активе аргентинца 41 результативное действие в сезоне МЛС: 24 гола и 17 ассистов.

Месси стал вторым игроком в истории лиги после Карлоса Велли (49), совершившего 40+ результативных действий в одном сезоне.

Напомним, Карлос Велла совершил 49 голевых действий в 2019 году в составе Лос-Анджелеса.