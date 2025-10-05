Интер Майами с хет-триком из ассистов Месси добыл разгромную победу в MLS
«Цапли» одолели «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 4:1
В воскресенье, 5 октября, состоялся матч MLS между «Интер Майами» и «Нью-Инглэнд Революшн».
Поединок проходил на «Лонхарт Стэдиум» в Форт-Лодердйле. Стартовый свисток прозвучал в 02:30 по Киеву.
«Цапли» не оставили шансов своем оппоненту, добыв разгромную победу со счетом 4:1. Хет-триком из ассистов отличился легендарный Лионель Месси. Дубль на счету Жорди Альбы, еще 2 мяча оформил Тадео Альенде.
Всего в текущем сезоне Месси провел 40 матчей на клубном уровне, в которых отличился 32 мячами и 14 голевыми передачами.
|Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Филадельфия Юнион
|33
|20
|6
|7
|57 - 33
|19.10.25 01:00 Шарлотт - Филадельфия Юнион05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион
|66
|2
|Цинциннати
|33
|19
|5
|9
|49 - 40
|19.10.25 01:00 Цинциннати - Монреаль Импакт05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити21.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:3 Цинциннати14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион
|62
|3
|Интер Майами
|32
|17
|8
|7
|72 - 53
|12.10.25 02:30 Интер Майами - Атланта Юнайтед05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами25.09.25 Нью-Йорк Сити 0:4 Интер Майами21.09.25 Интер Майами 3:2 ДС Юнайтед
|59
|4
|Шарлотт
|33
|18
|2
|13
|53 - 46
|19.10.25 01:00 Шарлотт - Филадельфия Юнион04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт14.09.25 Шарлотт 3:0 Интер Майами31.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Шарлотт
|56
|5
|Нью-Йорк Сити
|33
|17
|5
|11
|49 - 42
|19.10.25 01:00 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити25.09.25 Нью-Йорк Сити 0:4 Интер Майами20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт18.09.25 Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Крю
|56
|6
|Нэшвилл
|33
|16
|6
|11
|56 - 40
|19.10.25 01:00 Нэшвилл - Интер Майами04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл28.09.25 Нэшвилл 3:1 Хьюстон Динамо21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед
|54
|7
|Орландо Сити
|32
|14
|11
|7
|60 - 45
|12.10.25 02:30 Орландо Сити - Ванкувер Вайткепс05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити24.08.25 Нэшвилл 5:1 Орландо Сити
|53
|8
|Чикаго Файр
|33
|15
|7
|11
|66 - 58
|19.10.25 01:00 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю21.09.25 Миннесота Юнайтед 0:3 Чикаго Файр14.09.25 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Сити
|52
|9
|Коламбус Крю
|33
|13
|12
|8
|52 - 50
|19.10.25 01:00 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто18.09.25 Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Крю14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю
|51
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|12
|7
|14
|47 - 44
|19.10.25 01:00 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз31.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Коламбус Крю
|43
|11
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|9
|8
|16
|42 - 49
|19.10.25 01:00 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто07.09.25 Чикаго Файр 3:2 Нью-Инглэнд Революшн
|35
|12
|Торонто
|32
|5
|14
|13
|33 - 40
|09.10.25 05:30 Лос-Анджелес - Торонто05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт
|29
|13
|Монреаль Импакт
|33
|6
|10
|17
|34 - 57
|19.10.25 01:00 Цинциннати - Монреаль Импакт04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт
|28
|14
|Атланта Юнайтед
|31
|5
|12
|14
|37 - 57
|06.10.25 04:00 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед20.09.25 Атланта Юнайтед 1:1 Сан-Диего14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед24.08.25 Атланта Юнайтед 0:0 Торонто
|27
|15
|ДС Юнайтед
|33
|5
|10
|18
|29 - 65
|19.10.25 01:00 Атланта Юнайтед - ДС Юнайтед04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион21.09.25 Интер Майами 3:2 ДС Юнайтед14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити31.08.25 Нью-Йорк Сити 1:2 ДС Юнайтед
|25
MLS
Интер Майами – Нью-Инглэнд Революшн – 4:1
Голы: Альба, 45+3, 63, Альенде, 32, 60 – Тургеман, 59
Видеообзорматча:
Фото матча:
События матча
