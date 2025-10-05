Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
МЛС США
Интер Майами
05.10.2025 02:30 – FT 4 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Major League Soccer
05 октября 2025, 08:24 | Обновлено 05 октября 2025, 08:26
Интер Майами с хет-триком из ассистов Месси добыл разгромную победу в MLS

«Цапли» одолели «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 4:1

Интер Майами с хет-триком из ассистов Месси добыл разгромную победу в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер Майами

В воскресенье, 5 октября, состоялся матч MLS между «Интер Майами» и «Нью-Инглэнд Революшн».

Поединок проходил на «Лонхарт Стэдиум» в Форт-Лодердйле. Стартовый свисток прозвучал в 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Цапли» не оставили шансов своем оппоненту, добыв разгромную победу со счетом 4:1. Хет-триком из ассистов отличился легендарный Лионель Месси. Дубль на счету Жорди Альбы, еще 2 мяча оформил Тадео Альенде.

Всего в текущем сезоне Месси провел 40 матчей на клубном уровне, в которых отличился 32 мячами и 14 голевыми передачами.

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Филадельфия Юнион 33 20 6 7 57 - 33 19.10.25 01:00 Шарлотт - Филадельфия Юнион05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион 66
2 Цинциннати 33 19 5 9 49 - 40 19.10.25 01:00 Цинциннати - Монреаль Импакт05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити21.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:3 Цинциннати14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион 62
3 Интер Майами 32 17 8 7 72 - 53 12.10.25 02:30 Интер Майами - Атланта Юнайтед05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами25.09.25 Нью-Йорк Сити 0:4 Интер Майами21.09.25 Интер Майами 3:2 ДС Юнайтед 59
4 Шарлотт 33 18 2 13 53 - 46 19.10.25 01:00 Шарлотт - Филадельфия Юнион04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт14.09.25 Шарлотт 3:0 Интер Майами31.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Шарлотт 56
5 Нью-Йорк Сити 33 17 5 11 49 - 42 19.10.25 01:00 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити25.09.25 Нью-Йорк Сити 0:4 Интер Майами20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт18.09.25 Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Крю 56
6 Нэшвилл 33 16 6 11 56 - 40 19.10.25 01:00 Нэшвилл - Интер Майами04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл28.09.25 Нэшвилл 3:1 Хьюстон Динамо21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед 54
7 Орландо Сити 32 14 11 7 60 - 45 12.10.25 02:30 Орландо Сити - Ванкувер Вайткепс05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити24.08.25 Нэшвилл 5:1 Орландо Сити 53
8 Чикаго Файр 33 15 7 11 66 - 58 19.10.25 01:00 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю21.09.25 Миннесота Юнайтед 0:3 Чикаго Файр14.09.25 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Сити 52
9 Коламбус Крю 33 13 12 8 52 - 50 19.10.25 01:00 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто18.09.25 Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Крю14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю 51
10 Нью-Йорк Ред Буллз 33 12 7 14 47 - 44 19.10.25 01:00 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз31.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Коламбус Крю 43
11 Нью-Инглэнд Революшн 33 9 8 16 42 - 49 19.10.25 01:00 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто07.09.25 Чикаго Файр 3:2 Нью-Инглэнд Революшн 35
12 Торонто 32 5 14 13 33 - 40 09.10.25 05:30 Лос-Анджелес - Торонто05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт 29
13 Монреаль Импакт 33 6 10 17 34 - 57 19.10.25 01:00 Цинциннати - Монреаль Импакт04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт 28
14 Атланта Юнайтед 31 5 12 14 37 - 57 06.10.25 04:00 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед20.09.25 Атланта Юнайтед 1:1 Сан-Диего14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед24.08.25 Атланта Юнайтед 0:0 Торонто 27
15 ДС Юнайтед 33 5 10 18 29 - 65 19.10.25 01:00 Атланта Юнайтед - ДС Юнайтед04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион21.09.25 Интер Майами 3:2 ДС Юнайтед14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити31.08.25 Нью-Йорк Сити 1:2 ДС Юнайтед 25
MLS

Интер Майами – Нью-Инглэнд Революшн – 4:1

Голы: Альба, 45+3, 63, Альенде, 32, 60 – Тургеман, 59

Видеообзорматча:

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Интер Майами), асcист Теласко Сеговия.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Дор Тургеман (Нью-Инглэнд Революшн), асcист Карлес Хиль.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
ФОТО. Футболист, продававший еду на улицах, теперь сыграет с Месси
ХАВИ: «Это лучший опорный полузащитник, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «Начал смотреть много матчей этого чемпионата. Мне нравится»
Нью-Инглэнд Революшн Интер Майами Лионель Месси Жорди Альба Major League Soccer (MLS)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
