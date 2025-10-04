Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Сака рассказал, как Анри мотивировал его перед матчем
04 октября 2025, 21:25 |
ФОТО. Сака рассказал, как Анри мотивировал его перед матчем

Букайо Сака рассказал о сообщении от легенды Арсенала

04 октября 2025, 21:25 |
ФОТО. Сака рассказал, как Анри мотивировал его перед матчем
Instagram. Букайо Сака

Букайо Сака рассказал, что Тьерри Анри написал ему утром в субботу перед матчем «Арсенала» против «Вест Хэма» (2:0), напомнив, что команда проиграла два последних домашних поединка сопернику.

24-летний Сака, ставший капитаном после травмы Эдегора, провел 200-й матч за клуб и реализовал пенальти, став вторым после Анри игроком, забившим в юбилейной встрече.

«Он всегда подталкивает меня вперед. Рад, что мое имя теперь рядом с его рекордами», – сказал Сака Sky Sports.

Этот гол также стал для него сотым результативным действием в Премьер-лиге – он стал седьмым самым молодым игроком в истории, достигшим такой отметки.

«То, что он делает в своем возрасте, – исключительное достижение, – отметил Микель Артета. – Он стабилен, постоянно учится и находит способы забивать. Он будет расти и становиться еще сильнее».

Арсенал – Вест Хэм – 2:0. Мячи Райса и Сака, травма Эдегора. Видео голов
ВИДЕО. Переборщил с эмоциями: известна причина удаления Марески
ВИДЕО. Как 18-летний бразилец из Челси забил Ливерпулю на 90+6-й
Максим Лапченко Источник: ESPN
