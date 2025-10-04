ФОТО. Сака рассказал, как Анри мотивировал его перед матчем

Букайо Сака рассказал, что Тьерри Анри написал ему утром в субботу перед матчем «Арсенала» против «Вест Хэма» (2:0), напомнив, что команда проиграла два последних домашних поединка сопернику.

24-летний Сака, ставший капитаном после травмы Эдегора, провел 200-й матч за клуб и реализовал пенальти, став вторым после Анри игроком, забившим в юбилейной встрече.

«Он всегда подталкивает меня вперед. Рад, что мое имя теперь рядом с его рекордами», – сказал Сака Sky Sports.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Этот гол также стал для него сотым результативным действием в Премьер-лиге – он стал седьмым самым молодым игроком в истории, достигшим такой отметки.

«То, что он делает в своем возрасте, – исключительное достижение, – отметил Микель Артета. – Он стабилен, постоянно учится и находит способы забивать. Он будет расти и становиться еще сильнее».