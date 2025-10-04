Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
«Не на том уровне». Флик высказался о футболисте Барселоны

Немецкий коуч прокомментировал состояние Марка Берналя

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о испанском хавбеке Марке Бернале:

«Это сложная ситуация. Я не знаю, чего они от него хотят, но он сейчас не готов играть столько минут. На тренировках видно, что он физически не на том уровне, что был до травмы. С ним нужно быть осторожными, и это касается не только меня, но и Федерации. Они должны быть осторожными».

В текущем сезоне Марк Берналь провел 3 матча на клубном уровне и отличился 1 голевой передачей. Почти весь прошлый сезон испанец пропустил из-за травмы крестообразных связок.

Ранее Луис де ла Фуэнте высказался о травме Ямаля.

Даниил Кирияка Источник: AS
