«Ничего не произошло». Луис де ла Фуэнте высказался о травме Ямаля

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля:

«Я говорю только правду. Не свою правду, а правду. В футбол всегда играют с дискомфортом. Я не собираюсь раскрывать медицинские подробности. Ничего не произошло. Похоже, у него был дискомфорт после игры. Вот и всё».

Из-за повреждения паха Ламин Ямаль пропустит ближайшие 2-3 недели. В текущем сезоне испанец провел 5 матчей на клубном уровне, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

