Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Ничего не произошло». Луис де ла Фуэнте высказался о травме Ямаля
Испания
04 октября 2025, 19:00 | Обновлено 04 октября 2025, 19:04
134
0

Ламин Ямаль пропустит ближайшие 2-3 недели

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте и Ламин Ямаль

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля:

«Я говорю только правду. Не свою правду, а правду. В футбол всегда играют с дискомфортом. Я не собираюсь раскрывать медицинские подробности. Ничего не произошло. Похоже, у него был дискомфорт после игры. Вот и всё».

Из-за повреждения паха Ламин Ямаль пропустит ближайшие 2-3 недели. В текущем сезоне испанец провел 5 матчей на клубном уровне, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА может изменить формат Лиги чемпионов из-за «Реала» и «Барселоны».

По теме:
Прогнозы на 8-й тур Ла Лиги 2025/26
Хави назвал лучшего тренера последнего десятилетия
Отец может гордиться. Три сына Клюйверта забили в три первых дня октября
Ламин Ямаль Луис де ла Фуэнте травма Барселона сборная Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Marca
